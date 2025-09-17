"BLOKADERI OPET NAJAVLJUJU VELIKO NASILJE, DRŽAVA ĆE MORATI DA BUDE SPREMNA!" Lider SNS Vučević o pokušaju Majdana u Srbiji

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na Pink govorio je o pokušaju izazivanja Majdana u Srbiji, najavama nasilja blokadera te izjavio da država neće dozvoliti rušenje sistema.

Foto: Printscreen/Pink

- Mislim da je u kontekstu ovoga svega što rade blokaderi, opet najavljuju veliko nasilje, to je potvrda o čemu je državno rukovodstvo pričali. Nisam iznenađen da se sprema taj scenario. Biće pokušaja za nasiljem. Praviće zloupotrebu tragedije, 16 izgubljenih ljudskih života, da to monopolizuju. Država će morati da bude spremna, da se ne dozvoli rušenje države. Mi ako sada izgubimo državu nećemo je povratiti decenijama koje su pred nama. Ovo je pre svega poruka i svim građanima Srbije i ovima što dolaze s desnom spektra, koji misle da ne čuvamo dovoljno Kosovu i Metohiji i ne vodimo računa o Republici Srpskoj, s ovim bi morali da znaju u čemu učestvuju. I da ne budu sutra iznenađeni ako neki Dinko Gruhonjić ili Marinika Tepić dođu na vlast. Za mene je šokantna slika da vidite zastavu sa likom Isusa Hrista koja predvodi napad na srspku policiju da bi uveli Dinka Gruhonjića na taj fakultet. Da ne poveruje čovek šta se dešava. A taj isti Gruhonjić kaže da nikad neće dozvoliti da je izgradi crkva na Limanu. Onda bi se oni čudili kako nisu znali, sve je prevara do prevare, kao i priče o bajkerima, veteranima. Ovo je borba protiv države. Biće izbori za šest, dvanaest meseci, pa će birati građani. Ovo je pitanje opstanka države, ovo je odbrana suvereniteta Srbije - rekao je Miloš Vučević gostujući na Televiziji Pink.

Vučević je podsetio da je Rodoljub Šabić izmislio da ga je neko prebio, a onda se pojavio snimak gde se sam sapliće i pada.

- Oni pokušavaju da legitimizuju nasilje, da je normalno da nekog flašom pogodite u glavu. Ne bih im savetovao da blokiraju vojnu paradu. Mislim da će imati još jedan nasilni pokušaj i to će biti poslednji i neuspešan. Moj je savet da dođu da vide snagu i obučenost Vojske Srbije, a da nikome ne padne na pamet da blokira vojnu paradu. Zamislite da neko to uradi u Americi. Zamislite da idete u drugu državu i tražite sankcije za svoju državu. Ponoš se pokazao kao uspešan u uništavanju Vojske Srbije. Nije branio Knin, vojska ima podatke da je svoju porodicu izmestio ranije, jer je znao šta će biti. Dok smo se zabavili o sopstvenom jadu, na Kosovu i Metohiji je teška situacija, u Republici Srpskoj teška situacija. Nekada je u narodu bila radost kada vidite vojnika. Svaka majka, svaki čovek, uvek je dočekao vojnika kao simbola slobode. Oni ne veruju ni u Boga ni u državu. Ne smete da pevate himnu, ne smete detetu da kažete kako da se ponaša, da su učenici postali dominantniji od profesora. Sve su izokrenuli, naopačke postavili. Nemojte nas dekodirati, da ne smemo da kažemo da je mama mama, tata tata, da ne treba da imamo vojsku i državu, nego će nam neko ispričati šta treba da radimo. Sve prevare i obmane. Nadam se da će građani Srbije videti to što se dešava. Na ivici smo da izgubimo državu, a imamo ih više vekova - naveo je Vučević.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO:

SPEKTAKULARNO: "Novosti" na probi najveće vojne parade u istoriji!