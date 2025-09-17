Politika

"RUBIO TRAŽIO SUSRET SA MNOM": Vučić saopštio važnu vest

В. Н.

17. 09. 2025. u 08:23

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, tokom predstojećeg boravka u Njujorku, gde će prisustvovati Generalnoj skupštini UN, kao i da veruje da je moguće da rešimo pitanje američkih tarifa.

Foto: Printscreen/Pink

Vučić je, na pitanje novinara u Tokiju na kraju višednevne radne posete Japanu, da li će njegov boravak u Njujorku zbog održavanja Generalne skupštine UN biti prilika da se sastane sa nekim predstavnicima američke administracije i da razgovaraju o problemu tarifa, rekao:

- Pre 10 minuta sam dobio poruku da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa mnom, pa eto prilike da razgovaramo o tome. A ja ću pokušati da razgovaram i sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom iz Trežri departmana, jer te sankcije sad postaju za nas važne.

Vučić je istakao da ne sme čak ni da kaže koliki će nivo investicija u Srbiji imati jedna kompanija iz Japana ukoliko rešimo pitanje tarifa.

- Tako da verujem da je to moguće - dodao je Vučić.

