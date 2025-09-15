VUČEVIĆ U GADŽINOM HANU: "Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država"

U GADžINOM Hanu danas je održana državna svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska.

Izaslanik predsednika Srbije, savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je da su Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država i da se spasi ono što su nam ostavili preci, od Nemanjića do danas.

- Da gradimo, a ne da rušimo, da razgovaramo i poštujemo se. Da ujedinimo snage za dobrobit otadžbine. Bez jednoumlja, ali sa jednim ciljem. Da sačuvamo, da unapređujemo, da gradimo našu Srbiju. Da poslušamo, da oprostimo i da idemo napred u miru i mudrosti. Tako ćemo i mi sebi učiniti dostojnim onih koji su se žrtvovali za nas i našu budućnost - poručio je Vučević na svečanosti u Gadžinom Hanu.

Naveo je da su se uvek oštro razlikovale dve grupe ljudi - oni koji žele da stvaraju i oni koji jedino hoće da sruše, zapale i slome.

- Te dve grupe uvek i svuda postoje, u svim narodima i epohama. One su konstanta ljudskog roda. Narodi su se opredeljivali za jednu ili drugu opciju i, u zavisnosti od mudrosti izbora, zavisila je i sudbina. Pogrešni izbori vodili su do nestanka države i naroda - rekao je Vučević.

Istakao je da narod, država i porodica opstaju samo ako se svi podrede interesima zajednice i naglasio da samo vaspitanje, vera, obrazovanje, ali i sećanje na one koji su svojim radom i činjenjem kao pojedinci i kao narod zadužili nas, drže da ostanemo na putu svetlosti, putu stvaranja, a ne putu rušenja i tame.

- I danas se mi nalazimo ovde u Gadžinom hanu u Nišavskom okrugu da se zagledamo u sokolove oči velikog Dragutina Matića. Danas se sećamo svih onih Dragutina koji nisu podređivali društvo sebi, nego su sebe dali društvu. Zahvaljujući njihovoj žrtvi koja je data za ono što se ne meri i ne objašnjava, a zove se otadžbina, i mi danas postojimo - rekao je Vučević.

Naglasio je da su svi naši preci bili Dragutin Matić i da se znali da se svoja Srbija brani, a ne da se protiv nje dižu ustanci.

Kako je rekao, ustanak se jedino može dići protiv stranog zavojevača i za slobodu naroda, a svaki je ustanak protiv dela svog naroda podlost i mržnja, put u ropstvo i neslobodu.

- To je pad. To je greh. To je poraz svih narodnih ideala i gaženje svih molitvi naših predaka. Tu nema pobednika, samo poraženih - rekao je Vučević.

Vučević je kazao da nas današnja svečanost u Gadžinom Hanu i sećanje na one koji su verovali u otadžbinu uči da je preduslov slobode narodna država i da smo u svakoj drugoj državi građani drugog reda.

Istakao je da se mnogo lakše ruši jedna kuća, kako kaže, za nekoliko trenutaka, a da se, sa druge strane, gradi godinama, u znoju i mukom, u nadanjima i strepnji kako i kada će se napraviti.

- Kažu ljudi da ponekad strast samouništenja osvaja čitavog čoveka pa i čitave generacije. I uvek, kao po pravilu oni koji ruše i uništavaju, to rade strasno, srčano, odlučno i imaju veru da na taj način stvaraju nov i bolji svet. Nikada sebe ne preispituju, ne vide u sebi nikakav problem, manu ili grešku na svojoj strani. Ne znaju i ne shvataju mnogi oni koji ruše u rušilačkom zanosu, da zapravo ruše svoju kuću i svoj narod - zaključio je Vučević.

