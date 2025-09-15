VUČIĆ ODUŠEVIO JAPANCE: Srbija u centru pažnje na EKSPO Osaka 2025 (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas paviljon Japana, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025 u Osaki.

FOTO TANJUG/EXPO2027/DRAGAN KUJUNDŽIĆ

Tokom svoje Vučić je prisustvovao zvaničnoj ceremoniji obeležavanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025.

Prisutnima su se najpre obratili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Jošitaka Ito, ministar zadužen za Ekspo 2025.

Nakon svečanog podizanja zastave i intoniranja himni do bogatog kulturnog programa i druženja sa maskotama, Vučić je obišao paviljone Republike Srbije i Japana.

- Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki dosad posetilo više od 800.000 ljudi, a to je 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. To su zaista odlični rezultati, a očekujemo da će broj posetilaca premašiti milion. Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd.

Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama - izjavio je Vučić.

U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija za predsednika Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.

Tokom boravka u Tokiju, Vučić će se sastati i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.

Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija.

Japan je zemlja domaćin, a njihov paviljon do sada je posetilo više od milion i po ljudi.

Svetska izložba Ekspo Osaka 2025 otvorena je 13. aprila i trajaće do 13. oktobra 2025. godine, a tema izložbe je "Dizajniranje budućeg društva za naše živote". Na izložbenom prostoru koji se nalazi na veštačkom ostrvu nedaleko od obale centralne Osake ima 188 paviljona na kojima učesnici dele svoje ideje i tehnologije.

Najstaknutija karakteristika izložbenog prostora je ogromna, drvena, uzdignuta pešačka staza u obliku prstena, nazvana "Veliki prsten", koja je dugačka dva kilometra, visoka 12-20 metara i široka 30 metara i delimično se proteže iznad vode. Unutar prstena nalazi se većina paviljona izložbe, mada se neki nalaze i van prstena.