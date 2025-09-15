STEFANOVIĆEVA TVRDNJA LICEMERNA: Selaković se oglasio posle nove teorije zavere opozicije

DA nije licemerna, bila bi komična tvrdnja Borka Stefanovića da se ruska obaveštajna služba meša u unutrašnja pitanja Srbije, saopštio je ministar kulture Nikola Selaković.

Foto N. Skenderija

- Licemerna je, jer dolazi od čoveka koji je, zajedno sa organizatorima obojenih revolucija, pre samo nekoliko dana širom Evrope javno preklinjao strane sile ne samo da umesto naroda izaberu Vladu Srbije, već i da nam ponovo uvedu sankcije — kao da nismo iskusili cenu takvih „rešenja“. Još je licemernije što upravo on, nekadašnji pripadnik vlasti koja je Srbiju predavala strancima, danas poručuje ruskoj pravoslavnoj braći da „Srbiju niko spolja nikada nije gurao ka slobodi“, dok istovremeno sa svojim pokroviteljima mesecima pokušava da tu slobodu uguši — blokirajući ulice, škole, obdaništa i fakultete. Sve to jasno pokazuje da „blokadna politika“ petooktobaraca nema ni program, ni cilj koji je u interesu Srbije. Jedini cilj im je da nas ponovo bace na kolena — kroz mržnju, razdor i laž, kao 2000. godine, puneći svoje džepove prodajom nacionalnih interesa. Ali neće uspeti. Srbija je budna i zna ko je voli, ko za nju živi i ko za nju radi. Videla je većinska Srbija šta ko ume zna i može, kao i ko radi za Srbiju, a ko za sebe i strance. To im je više nego dovoljno da svoje poverenje daju politici koju vodi predsednik države, politici slobodne, ponosne i suverene Srbije koja ide napred! Pobeđuje Srbija! - naveo je Selaković.