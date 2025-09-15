Politika

ZASTAVE SRBIJE VIJORE SE NA SVIM MERIDIJANIMA: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istaknute srpske trobojke (FOTO)

В. Н.

15. 09. 2025. u 15:01

POVODOM Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u ambasadama, konzulatima i misijama Republike Srbije širom sveta, danas su istaknute srpske trobojke.

Foto: Printskrin/ X/ Serbia in Sweden

Zastava Republike Srbije vijori se danas na svim meridijanima, simbolišući jedinstvo, slobodu i ponos našeg naroda.

