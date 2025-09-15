SRPSKA TROBOJKA NA ZGRADI U LINCU: Praznik jedinstva i ponosa

POVODOM Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, na jednoj zgradi u Lincu razapeta je velika srpska trobojka.

Foto: Srpski ugao

Razvučena preko pročelja, zastava je privukla pažnju prolaznika i podsetila na brojnu srpsku zajednicu u ovom gradu, gde živi više od 20.000 naših ljudi. Nije to samo svečana slika, već i poruka o buđenju i jačanju nacionalne svesti u dijaspori.

Praznik srpskog jedinstva ustanovljen je 2020. godine i obeležava se 15. septembra, u znak sećanja na proboj Solunskog fronta i ideju zajedništva. U Srbiji, Republici Srpskoj i širom dijaspore, ovaj dan postao je prilika da se naglasi značaj sabornosti i očuvanja identiteta.

U Beču, ove godine je održana centralna proslava za austrijske Srbe. Okupljeni su u Hallmann Domu, pod pokroviteljstvom Vlade Srbije i Ambasade Srbije uz podršku Vlade Republike Srpske, Saveza Srba u Austriji i kompanije MTEL. Tom prilikom ambasador Marko Blagojević istakao je da zastava nije samo obeležje, već i zavet predaka i odgovornost potomaka.

Ove svečanosti nisu prošle bez napada. Prozapadni političar Borko Stefanović na društvenim mrežama, pokušao je da ospori važnost obeležavanja praznika u Beču, što je izazvalo ogorčenje među našim ljudima. U Lincu je istaknuta ogromna trobojka, možda baš kao odgovor i poruka da narod brani svoj praznik i pravo da ga slavi.

U Srpskoj zajednici u Austriji se sada već govori i o jednom kuriozitetu, svojevrsnom takmičenju ko će naredne godine postaviti veću zastavu i na što uočljivijem mestu.

(Srpski ugao)