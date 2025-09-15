"PRVO ŠTO PADNE NA PAMET ŽIVKOVIĆU SU PROVIZIJE" Vučić: Promenila se Srbija - neće ni lopove, ni kriminalce na vlasti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, tokom obraćanja iz Osake, komentarisao je navode bivšeg premijera Zorana Živkovića, da je vojna parada potpuno besmislena.

Foto: Tanjug

- U njihovo vreme nije mogla da postoji parada, jer su mogli da prikažu praćke i možda da pozajme klikere. Ništa drugo nismo ni imali u Vojsci. Toliko su ih uništili, tako studiozno. A narod će da vidi. Uvaženi gospodin Živković, kreće se u granicama sopstvene pokvarenosti. Prvo što mu padne na pamet su provizije. Mi ne kupujemo tenkove, mi smo dobili svojevremeno nešto tenkova od Rusa, modernizovanih. Al što bi on to znao? Kad je njima najlakše da nemamo ni tenk, ni avion, ni helikopter, ali da trčimo po inostranstvu i regionu, da se izvinjavamo svima, što su nam proterali stanovništvo. Promenila se Srbija, neće ni lopove, ni kriminalce na vlasti. Zato oni već 13, 14 godina ne mogu da budu na vlasti. Razume narod sve, odlično ljudi vide i razumeju. To pokazuje samo koliko je njihova nervoza. Ona raste, biće sve veća, jer im je jasno da je sve gotovo i da moramo da se posvetimo radu i napretku - izjavio je Vučić.