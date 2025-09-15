Politika

SRAMNO: Blokaderski ološ napao devojke u srpskoj narodnoj nošnji! (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 10:52

SRAMNO ponašanje blokadera u Novom Sadu - napali devojke u srpskoj narodnoj nošnji.

СРАМНО: Блокадерски олош напао девојке у српској народној ношњи! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/@LaziDetektor

Reporterka N1 iz Novog Sada spomenula je ovo uživo u programu: "Pristalice blokada zvižde i dobacuju devojkama u nošnji koje idu na skup protiv protiv blokada!"

Pogledajte snimak: 

