PRIKAZUJU LAŽNU SLIKU DEŠAVANJA: Antisrpski mediji hoće da sakriju istinu prave Srbije da je narodu dosta blokada (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 16:09

ANTISRPSKI meidiji se na sve moguće načine trude ne bi li sakrili istinu da je narod Srbije odlučno ustao protiv blokada.

Foto: Novosti

Dok se narod mirno okuplja širom Srbije, da jasno kaže, dosta je bilo nasilja i blokada. Antisrpski mediji opet pokušavaju da sakriju i iskrive istinu. 

Prikazuju lažnu sliku dešavanja. Potpaljuju sukobe i podele. Prizivaju građanski rat. Ali ne mogu da promene istinu koja je jasna. Više od 150 hiljada građana, ponosno govori u ime prave Srbije 

