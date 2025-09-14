PRIKAZUJU LAŽNU SLIKU DEŠAVANJA: Antisrpski mediji hoće da sakriju istinu prave Srbije da je narodu dosta blokada (VIDEO)
ANTISRPSKI meidiji se na sve moguće načine trude ne bi li sakrili istinu da je narod Srbije odlučno ustao protiv blokada.
Dok se narod mirno okuplja širom Srbije, da jasno kaže, dosta je bilo nasilja i blokada. Antisrpski mediji opet pokušavaju da sakriju i iskrive istinu.
Prikazuju lažnu sliku dešavanja. Potpaljuju sukobe i podele. Prizivaju građanski rat. Ali ne mogu da promene istinu koja je jasna. Više od 150 hiljada građana, ponosno govori u ime prave Srbije
