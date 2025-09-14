Politika

SNIMCI DRONOM: Reke ljudi širom Srbije - Ustali građani protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 14:03

SJAJNI snimci zabeleženi su dronovima tokom jučerašnjeg okupljanja građana protiv blokada širom Srbije.

СНИМЦИ ДРОНОМ: Реке људи широм Србије - Устали грађани против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte ove fantastične snimke iz vazduha: 

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.

Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta.

Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.

