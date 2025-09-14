VUČIĆ SLETEO U OSAKU: Sledi niz važnih susreta - Predsednik u višednevnoj poseti Japanu

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"