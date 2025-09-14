Politika

VUČIĆ SLETEO U OSAKU: Sledi niz važnih susreta - Predsednik u višednevnoj poseti Japanu

В.Н.

14. 09. 2025. u 13:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Osaku, čime je započeo višednevnu radnu posetu Japanu.

ВУЧИЋ СЛЕТЕО У ОСАКУ: Следи низ важних сусрета - Председник у вишедневној посети Јапану

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Tokom posete predsednik Vučić prisustvovaće zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025, nakon čega će obići paviljone Republike Srbije i Japana.

U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.

Tokom boravka u Tokiju, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.

Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija.

Ovo je prva poseta predsednika Vučića Japanu, a u Japanu će boraviti do 17. septembra.

(Tanjug)

