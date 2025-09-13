Politika

GRAĐANI INĐIJE JASNI: "Deca u školu, studenti na fakultet, radnici na posao“ (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 20:19

GRAĐANI Inđije okupili su se danas kako bi iskazali protivljenje blokadama i poručili da žele mir, normalan život i napredak za svoju zemlju i buduće generacije.

Građani Srbije koji su pre dve nedelje ustali protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu, danas su se okupili u 140 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.

U Inđiji, građani su poručili:

„Došla sam ovde sa svojim sugrađanima, da pokažemo da nismo za blokade, da se borimo protiv blokada jer Srbija mora napred, deca treba da idu u školu, studenti na fakultete, radnici na posao, a mi ostali da uživamo u ovim našim penzionerskim danima“, rekla je jedna građanka Inđije.

Mlada devojka je dodala:

„Želim da se Srbija vrati u normalu, normalno da živimo i radimo. Živela Srbija!“

„Želim da kažem 'stop' ovom ludilu, ovim blokadama. Samo mir, dostojanstveno i smireno, da Srbija opstane, da opstanemo mi u njoj i naša deca.“

Okupljanje je proteklo u miru i dostojanstvu, sa jasnom porukom da građani žele stabilnost, mir i prosperitet za sve generacije Srbije.

