"KAD OSETIM OVU ENERGIJU NEMOGUĆE JE NE POBEDITI" Rebrača stigao u Kosovsku Mitrovicu da podrži Srpsku listu na predstojećim izborima na KiM

ŽELjKO Rebrača, proslavljeni košakrkaš, osvajač brojnih medalja, danas je došao u Kosovsku Mitrovicu kako bi podržao Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Rebrača je bio gost ovog grada i tokom februarskih izbora i tada je tim Srpske liste odneo ubedljivu pobedu.

- Čast mi je da ponovo ovde budem sa vama da nastavimo utakmicu koju smo započeli u februaru. I da donesemo novu pobedu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Igrao sma pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti. Pobednički tim koji igra srcem za ovaj narod ne menja se i ja znam da jedino Srpska lista stoji uz ovaj narod. Mi moramo da budemo složni i zajedno jer ako smo složni ne može nas niko pobediti. Znam da ovi ljudi ovde, imaju puno iskustva, znaju da vode ovu opštinu, imaju podršku naroda i Republike Srbije i predsednika Vučića. Zato jedino Srpska lista i broj 170, idemo do pobede! - poručio je Rebrača iz Kosovske Mitrovice.