Politika

"KAD OSETIM OVU ENERGIJU NEMOGUĆE JE NE POBEDITI" Rebrača stigao u Kosovsku Mitrovicu da podrži Srpsku listu na predstojećim izborima na KiM

В.Н.

13. 09. 2025. u 17:13

ŽELjKO Rebrača, proslavljeni košakrkaš, osvajač brojnih medalja, danas je došao u Kosovsku Mitrovicu kako bi podržao Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

КАД ОСЕТИМ ОВУ ЕНЕРГИЈУ НЕМОГУЋЕ ЈЕ НЕ ПОБЕДИТИ Ребрача стигао у Косовску Митровицу да подржи Српску листу на предстојећим изборима на КиМ

Foto: Novosti

Rebrača je bio gost ovog grada i tokom februarskih izbora i tada je tim Srpske liste odneo ubedljivu pobedu.

- Čast mi je da ponovo ovde budem sa vama da nastavimo utakmicu koju smo započeli u februaru. I da donesemo novu pobedu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Igrao sma pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti. Pobednički tim koji igra srcem za ovaj narod ne menja se i ja znam da jedino Srpska lista stoji uz ovaj narod. Mi moramo da budemo složni i zajedno jer ako smo složni ne može nas niko pobediti. Znam da ovi ljudi ovde, imaju puno iskustva, znaju da vode ovu opštinu, imaju podršku naroda i Republike Srbije i predsednika Vučića. Zato jedino Srpska lista i broj 170, idemo do pobede! - poručio je Rebrača iz Kosovske Mitrovice.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)