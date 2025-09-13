"KAD OSETIM OVU ENERGIJU NEMOGUĆE JE NE POBEDITI" Rebrača stigao u Kosovsku Mitrovicu da podrži Srpsku listu na predstojećim izborima na KiM
ŽELjKO Rebrača, proslavljeni košakrkaš, osvajač brojnih medalja, danas je došao u Kosovsku Mitrovicu kako bi podržao Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Rebrača je bio gost ovog grada i tokom februarskih izbora i tada je tim Srpske liste odneo ubedljivu pobedu.
- Čast mi je da ponovo ovde budem sa vama da nastavimo utakmicu koju smo započeli u februaru. I da donesemo novu pobedu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Igrao sma pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti. Pobednički tim koji igra srcem za ovaj narod ne menja se i ja znam da jedino Srpska lista stoji uz ovaj narod. Mi moramo da budemo složni i zajedno jer ako smo složni ne može nas niko pobediti. Znam da ovi ljudi ovde, imaju puno iskustva, znaju da vode ovu opštinu, imaju podršku naroda i Republike Srbije i predsednika Vučića. Zato jedino Srpska lista i broj 170, idemo do pobede! - poručio je Rebrača iz Kosovske Mitrovice.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)