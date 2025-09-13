POLITIČKI PAMFLET SA POTPISOM DUŠANA STOJANOVIĆA

TEKST Dušana Stojanovića, dopisnika agencije Associated Press, koji je prenela i određena međunarodna glasila, predstavlja još jedan primer neprofesionalnog i jednostranog izveštavanja o unutrašnjim prilikama u Srbiji, pišu mediji.

Foto: Printscreen

Umesto objektivne analize, javnosti je ponuđen pamflet sa nizom netačnih tvrdnji, poluinformacija i interpretacija koje ne samo da iskrivljuju realnost, već i podstiču narativ o nestabilnosti Srbije.

1. Manipulacije u vezi sa vojnom paradom

Tekst sugeriše da su tenkovi na ulicama Beograda poruka vlasti građanima i pretnja demonstrantima.

Činjenice: Parada zakazana za 20. septembar najavljena je još u januaru 2025. godine. Pripreme za događaje tog tipa, kao što autor sam dobro zna iz svog dugogodišnjeg iskustva, traju mesecima i obuhvataju probne rasporede tehnike.

Nakon parade, sva tehnika se vraća u matične vojne objekte. Nikada nije bilo ni razmatrano da vojna vozila ostanu na ulicama. Prećutkivanjem ovog podatka autor stvara utisak militarizacije svakodnevnog života u Beogradu, što je apsolutna neistina.

2. Karakter i dinamika protesta

Stojanović tvrdi da su protesti isključivo mirni i da je "sila vlasti" dovela do eskalacije.

Činjenice: U proteklih devet meseci policija je obezbedila više od 23.000 neprijavljenih i nelegalnih okupljanja. Tokom tog perioda nije zabeležena sistematska upotreba sile prema učesnicima.

Autor potpuno prećutkuje dokumentovane slučajeve nasilja od strane demonstranata i njima bliskih huliganskih grupa:

● Paljenje prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije,

● Gađanje policije kamenicama i Molotovljevim koktelima,

● Upadi u privatne domove političkih i nestranačkih lica,

● Fizički napadi i pokušaji linča predstavnika vlasti na ulici.

Ovi događaji uredno su zabeleženi policijskim zapisnicima, video-snimcima i čak internim procenama studentskih organizacija. Prema njima, posle incidenata podrška protestima opala je za više od 50%.

Mediji i kapital

Posebno je indikativna tvrdnja da predsednik Vučić želi da "zatvori poslednje nezavisne medije". Autor ne navodi da su ti mediji prodati od strane svojih vlasnika za milionske iznose, niti da je bivši vlasnik pod istragom zbog upliva ruskog kapitala i povezanosti sa Kremljom. Time se prećutkuje ključni momenat: danas je upravo britanski investicioni fond vlasnik medija, a Stojanovićeva naracija praktično stavlja Associated Press na stranu očuvanja ruskog kapitala u Srbiji.

Konstrukcija "krvoprolića"

Na kraju, Stojanović piše da se Srbija suočava sa "produbljenjem političke krize i mogućim krvoprolićem". Ovakva formulacija nije analitička procena već politički pamflet. Ona ne samo da ignoriše činjenice, već sugeriše da autor unapred priželjkuje scenario nasilne eskalacije. Takva retorika je u suprotnosti sa osnovnim postulatima novinarske profesije – informisati, a ne navijati.

Zaključak

Tekst Dušana Stojanovića nije profesionalni izveštaj, već politički pamflet. On se zasniva na selektivnom korišćenju informacija, otvorenim prećutkivanjima i konstrukcijama koje odgovaraju samo jednom narativu. Time se narušava kredibilitet Associated Press-a kao globalne agencije koja bi trebalo da bude sinonim za objektivnost i tačnost. Otvoreno se postavlja pitanje – hoće li matična kuća reagovati na ovakvo kršenje profesionalnih standarda i zaštititi sopstveni ugled?

(B92)