Politika

VUČIĆ OTKRIO: Čarli Kirk je u oktobru trebalo da dođe u Srbiju, doživljavao je srpski narod kao slobodarski narod

В.Н.

12. 09. 2025. u 22:07

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Informer TV da je Čarli Kirk trebalo početkom oktobra da dođe u Srbiju.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Чарли Кирк је у октобру требало да дође у Србију, доживљавао је српски народ као слободарски народ

FOTO: Profimedia

- On je trebalo početkom oktobra da bude i moj gost. Doživljavao je srpski narod kao slobodarski narod. Voleo je Srbe. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA