AMERIKA IMA PROBLEM S RADIKALNIM LEVIČARSKIM LUDACIMA Vučić: Stoprocentno se slažem sa izjavom Trampa povodom ubistva Kirka
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV, prokomentarisao je ubistvo Čarlija Kirka.
Kad je u pitanju ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Vučić kaže da misli da ljudi to posmatraju kao "dogodilo se negde, nema mnogo veze sa nama, hajde da komentarišemo..."
- Ja mislim da će to biti jedna od prekretnica. Sa predsednikom Trampom se nije uvek lako saglasiti zbog snage reči koje koristi, nekada prenaglašenih izraza koje koristi, a ovoga puta bih se stoprocentno saglasio (da Amerika ima problem s radikalnim levičarskim ludacima). To što se dogodilo Kirku je nešto što niko nije očekivao posle atentata na Trampa i niko nije mogao da veruje da se to događa u SAD - rekao je Vučić.
Ističe da je atentat na Kirka zastrašujuć, a strašnija je reakcija polovina Amerike koja ga politički nije volela.
- Taj deo Amerike je pokazao, u svom "raskošnom obliku", svu svoju neljudskost - rekao je Vuči
Ističe da su takvi ljudi pokazali da nisu normalni.
- To je veoma zabrinjavajuće. Nemaju oni zdravstveni problem, već problem sa stavovima koji nisu nasluđeni, već naučeni iz socijalnog okruženja i postali su deo tzv. nove realnosti - rekao je Vučić.
Kaže da je Kirk bio pametan mladi čovek fascinantne inteligecije, izuzetne brzine razmišljanja.
- On je ubijen zbog svog mišljenja - zaključi je Vučić.
