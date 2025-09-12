BRNABIĆ U BRISELU: Dijalog je ključ za napredak Srbije ka Evropskoj uniji

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon briginga u Briselu.

Foto: Printscreen/anabrnabic

- Bilo mi je zadovoljstvo da održim brifing u Misiji Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, na temu evropskih integracija Srbije. Imala sam priliku da odgovorim na sva pitanja mnogobrojnih prisutnih gostiju, što smatram izuzetno važnim imajući u vidu značaj iskrenog i otvorenog dijaloga. Prisutni su bili predstavnici država članica, Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Evropske službe za spoljne poslove, Saveta za regionalnu saradnju, predstavnici regiona, kao i članovi srpske dijaspore i predstavnici domaćih i stranih medija - rekla je Brnabić