BRNABIĆ U BRISELU: Dijalog je ključ za napredak Srbije ka Evropskoj uniji
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon briginga u Briselu.
- Bilo mi je zadovoljstvo da održim brifing u Misiji Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, na temu evropskih integracija Srbije. Imala sam priliku da odgovorim na sva pitanja mnogobrojnih prisutnih gostiju, što smatram izuzetno važnim imajući u vidu značaj iskrenog i otvorenog dijaloga. Prisutni su bili predstavnici država članica, Evropske komisije i Evropskog parlamenta, Evropske službe za spoljne poslove, Saveta za regionalnu saradnju, predstavnici regiona, kao i članovi srpske dijaspore i predstavnici domaćih i stranih medija - rekla je Brnabić
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)