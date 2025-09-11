Politika

SHVATILI DA JE BOLJE DA NE POKUŠAVAJU: Šešelj otkrio detalje razgovora koji je mogao sve da promeni

Novosti online

11. 09. 2025. u 16:49

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj opisao je svoj sastanak sa američkim kongresmenom Džimom Mudijem 1991. godine i otkrio da je tada kongresmen tražio da novinari ne prisustvuju njihovom razgovoru.

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Bio je veoma lepo primljen od strane socijalističkog režima. Primljen je u Narodnoj skupštini i poslanici su ustali da mu aplaudiraju, da ga pozdrave. Sastao se sa predstavnicima opozicije, a specijalno je tražio sastanak sa mnom. Ja sam prihvatio sastanak i obavestio novinare - podseća Šešelj.

Kaže da je Mudi odmah insistirao da razgovaraju nasamo.

- Počeo je žestoko. Pričao je da ja branim Miloševićev režim, da držim zapaljive govore, a napadam prozapadnu opoziciju. Ja sam onda raspalio po američkom ambasadoru Cimermanu, kako on vodi izrazito antisrpsku politiku, kako se dodvorava Hrvatima i Slovencima - kazao je Šešelj.

Ističe da njega nisu mogli da vrbuju.

- Doduše, niko nije otvoreno pokušavao ni da traži da radim za njih. Shvatili su, iz mojih nastupa, da od toga nema ništa - rekao je predsednik SRS za TV Informer.

