LIDERKA BLOKADERA NATAŠA KANDIĆ PORUČILA: "Odlično je što se Crnogorci izvinjavaju ustašama dok oni poručuju ubij Srbina"

В.Н.

11. 09. 2025. u 15:50

NATAŠA Kandić, poznata simpatizerka blokadera oglasila se na društvenoj mreži "Iks".

ЛИДЕРКА БЛОКАДЕРА НАТАША КАНДИЋ ПОРУЧИЛА: Одлично је што се Црногорци извињавају усташама док они поручују убиј Србина

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

Liderka blokadera Natasa Kandic poručila je:

Odlično je što se Crnogorci izvinjavaju ustašama dok oni poručuju "Ubij srbina"!

Foto: Printskrin

