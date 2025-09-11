Politika

U SUBOTU U 140 GRADOVA: Širom Srbije okupiće se "Građani protiv blokada" - objavljen detaljan spisak

В. Н.

11. 09. 2025. u 14:24

U SUBOTU u 18.30 časova, u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održaće se skupovi "Građani protiv blokada".

У СУБОТУ У 140 ГРАДОВА: Широм Србије окупиће се Грађани против блокада - објављен детаљан списак

Foto: Instagram/ czds_novisad

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad, Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke.

Subotica, park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice.

Bačka Topola, ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga.

Mali Iđoš, centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine.

Sombor, trg Cara Uroša.

Apatin, Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine.

Kula, Lenjinova 11.

Odžaci, Knez Mihajlova 18, ispred MZ.

Bač, Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole.

Bačka Palanka, Akademika Milan Kurepe 8.

Bačka Palanka, Uska ulica.

Bački Petrovac, Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije.

Bečej, Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole.

Beočin, Beočinski trg 1, kod sportskog centra.

Temerin, Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine.

Vrbas, Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89.

Srbobran, Trg slobode
Žabalj, Nikole Tesle 45.

Kikinda, Trg ispred gradske kuće.

Čoka, Stari park.

Ada, Trg ispred MZ Mol.

Senta Gradski, park kod fontane.

Zrenjanin, Ulica Kralja Petra I broj 4.

Nova Crnja, Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja.

Sečanj, ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine.

Žitište, Cara Dušana 15.

Novi Bečej, Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka.

Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog.

Pančevo, Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave.
Kovin, centar grada, na trgu ispred Doma kulture.

Kovačica, Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine.

Bela Crkva, ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine.

Plandište, ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine.

Opovo, centar Opštine.

Sremska Mitrovica, Gradski kej kod Ribolovca.

Novosti Google News
