KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PONOŠA I PICULE? Brnabićeva: Isto pričaju, isto razmišljaju, imaju istu putovnicu...

10. 09. 2025. u 15:05

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Koja je razlika između Ponoša i Picule? Isto pričaju, isto razmišljaju, imaju isti pasoš (putovnicu) i misle da imaju pravo da pričaju u ime Srbije. Nema razlike", napisala je Brbanićeva na Iksu. 

