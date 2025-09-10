PRED OSNOVNIM SUDOM U PRIŠTINI: Ročište u slučaju petorice Srba za navodni ratni zločin

PRED Posebnim odeljenjem tzv. Osnovnog suda u Prištini danas je održano ročište protiv petorice Srba koji se sumnjiče da su počinili navodni ratni zločin na području Gnjilana.

foto d.z.

Naime, tzv. specijalno tužilaštvo Kosova tereti Dragana Ničića, Slobodana Jevtića, Dragana Cvetkovića, Miloša Šošića i Nenada Stojanovića da su navodno kao deo kriminalne grupe, u saradnji sa drugim neidentifikovanim pripadnicima srpske policije ili vojske,naoružani i u maskirnim uniformama, učestvovali su u ubistvu osam albanskih civila.

I dok je na današnjem ročištu predočeno da tužilaštvo ima dvadesetak svedoka koliko ih imaju i advokati odbrane,advokat Bogdan Lazić ukazao je da loše zdravstveno stanje njegovog branjenika Slobodana Jevtića kojem je odobren samo jedan lekarski pregled ikao je više puta zahtevao da se pregleda. Petorica SRba uhapšena su trećeg avgusta prošle godine u Pasjanu kod Gnjilana zbog čega je usledio protest Srba iz ovog većinski srpskog mesta koji su isticali da su sva petorica Srba porodični ljudi koji se nikada nisu selili sa Kosova i Metohije.

Od uhapšenih samo se Dragan Cvetković koji takođe ima značajnih zdravstvenih problema nalazi u kućnom pritvoru, dok su ostali od trenutka hapšenja u pritvoru zatvora Visokog rizika u grdovcu kod Podujeva. Inače, sledeće ročište održaće se 10. i 11. novembra u kada će biti iznete uvodne reči.