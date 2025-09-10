"TRAŽE SANKCIJE JER NE MOGU DA POBEDE NA IZBORIMA" Brnabićeva: Sankcije koje traži opozicija u EP su sankcije Srbiji, izolovale bi zemlju

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, povodom zahteva dela opozicije u Evropskom parlamentu da se uvedu sankcije najvišim državnim funkcionerima Srbije, da su oni time tražili sankcije svojoj zemlji i narodu ukazala da bi te sankcije dovele do izolacije zemlje i da bi imale negativne posledice na imidž i ekonomiju Srbije.

Brnabićeva je rekla da je spin da se sankcije za predsednika Srbije Aleksandra Vučića traže zato što se rukovao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a da opozicija traži sankcije predsedniku Vučića, Srbiji i njenim građanima zato što, kako je rekla, ne mogu da pobede Vučića na demokratskim izborima. '

- To nema veze sa rukovanjem sa Putinom. Nisam se ni ja rukovala sa njim pa traže sankcije i za mene. Nisu se rukovali ni policajci za koje su takođe tražili sankcije, jer su radili svoj posao i trpeli fizičko i verbalno iživljavanje od strane blokadera i koji samo čuvaju javni i red mir tako što pokazuju maksimalnu suzdržanost i trpeljivost - rekla je Brnabićeva za TV Pink.

Upitala je zašto deo opozicije traži sankcije protiv Aleksandra Vučića i šta je to Vučić uradio što, kako je istakla, nije u skladu sa najboljim interesima Srbiju podsetivši da je više puta pozivao na dijalog. Brnabićeva je rekla da su za sankcije protiv svoje zemlje i svog naroda, u EP molili oni koji nisu ispunili ustavnu obavezu da dođu na konsultacije sa predsednikom Republike nakon održanih izbora. '

- Oni su odbili i taj razgovor sa predsednikom Republike i time pljunuli u lice 2,3 miliona građana koji su glasali da Vučić bude predsednik Republike. A onda su pljunuli u lice i svim građanima ove zemlje i zgazili Ustav - rekla je Brnabićeva.

Navela je i da su blokaderi odbili otvoreni dijalog pred svim medijima na koji je Vučić nedavno pozvao, da izaberu tri ili četiri predstavnika i da razgovaraju o porgramima, planovima i vizijama, ali da blokaderi to nisu hteli. '

- Ali zato trče u Brisel i Strazbur, a ovaj put da traže sankcije - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da su to isti oni koji su se hvalili time što su u prethodnom sazivu Evropskog parlamenta izmolili rezoluciju kojom se, kako je kazala, traži od Evropske komisije potpuno ukidanje suvereniteta Srbije.

- Time što bi Evropska komisija poslala svoje predstavnike koji bi išli od kuće do kuće i ispitivali naše građane gde žive, kada su se preselili, koliko ima članova vašeg domaćinstva, gde se lečite i onda da se vidi u biračkom spisku da li je to stvarno ili nije, e to će raditi stranci koji će u stvari proveravati da li ovde neko ima pravo i zašto ima pravo da glasa na mestu A, a na mestu B - rekla je Brnabićeva? Ukazala je i da kada vlast predloži da institucije Srbije to urade, predstavnici opozicije ne pristaju i dodala da njima nije do biračkog spiska, već do ukidanja suvereniteta Srbije i ukidanja institucija.

Brnabićeva je rekla da se država bori svaki dan da Srbija ne stane i da će danas imati razgovare sa korejskim investitorima koji će posetiti Kreativno-inovatovni centar Ložionica.

- Zamislite da smo svi pod sankcijama. Sa kim bi razgovarali, da li bi došli uopšte u Srbiju? Pedsednik Republike se bori da posle Juseina Bolta imate Džeki Čena koji je ambasador Ekspa i da promoviše Srbiju u celom svetu, a oni se u isto vreme bore da se uvedu sankcije predsedniku Vučiću - rekla je Brnabić.

