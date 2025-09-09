ONI SU SREĆNI ZATO ŠTO JE IZGORELA ŽENA PREMIJERA U NEPALU" Predsednik o stravičnom nasilju blokadera terorista

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučič gostovao je na TV Prva u "Vestima"

Tokom svog gostovanja, predsednik je, između ostalog govorio o demonstrantima koji žele da unište Srbiju i o teroru nad građanima od strane istih koji traje već mesecima.

- Mi im sve vreme pružamo mogućnost dijaloga, izbegavali smo sukobe po svaku cenu. Oni su danas videli Nepal i da gori zgrada, pa valjda su demonstranti srećni što je žena premijera živa izgorela, pa se valjda time hrane, zamislite taj um....očekuju to i kod nas. Kad se neko vodi samo ličnim kriminalnim interesima, kao Dragan Šolak, oni sebi daju ulogu velikih revolucionara, a ne znaju ni za čije ime, ni za čiji račun to rade. Tu mi nastupamo na scenu, jer sutra treba kafu da popijemo sa tim ljudima - poručio je predsednik Vučić.