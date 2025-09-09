ONI SU SREĆNI ZATO ŠTO JE IZGORELA ŽENA PREMIJERA U NEPALU" Predsednik o stravičnom nasilju blokadera terorista
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučič gostovao je na TV Prva u "Vestima"
Tokom svog gostovanja, predsednik je, između ostalog govorio o demonstrantima koji žele da unište Srbiju i o teroru nad građanima od strane istih koji traje već mesecima.
- Mi im sve vreme pružamo mogućnost dijaloga, izbegavali smo sukobe po svaku cenu. Oni su danas videli Nepal i da gori zgrada, pa valjda su demonstranti srećni što je žena premijera živa izgorela, pa se valjda time hrane, zamislite taj um....očekuju to i kod nas. Kad se neko vodi samo ličnim kriminalnim interesima, kao Dragan Šolak, oni sebi daju ulogu velikih revolucionara, a ne znaju ni za čije ime, ni za čiji račun to rade. Tu mi nastupamo na scenu, jer sutra treba kafu da popijemo sa tim ljudima - poručio je predsednik Vučić.
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)