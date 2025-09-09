"ULAŽEMO U VOJSKU DA BISMO OČUVALI MIR I DA BI NEKIMA BILO JASNO DA TU NEMAJU ŠTA DA RADE": Vučić o vojnoj paradi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Vesti" na TV Prva.
- Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete modernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo.- Objašnjava predsednik Srbije
- Ulažemo u vojsku da bismo očuvali mir i da bi nekima bilo jasno da tu nemaju šta da rade. - zaključio je Vučić
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)