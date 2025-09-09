Politika

"ULAŽEMO U VOJSKU DA BISMO OČUVALI MIR I DA BI NEKIMA BILO JASNO DA TU NEMAJU ŠTA DA RADE": Vučić o vojnoj paradi

D.K.

09. 09. 2025. u 17:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Vesti" na TV Prva.

Foto: Printskrin

- Vojska je najpopularnija institucija od svih u ovoj zemlji. Ozbiljno je napredovala, mnogo smo uložili. Ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali, 10.000 vojnika će učestvovati u tome. To ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu, videćete modernu opremu, neka od najmodernijih oružja, oruđa, imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo.- Objašnjava predsednik Srbije 

- Ulažemo u vojsku da bismo očuvali mir i da bi nekima bilo jasno da tu nemaju šta da rade. - zaključio je Vučić

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

