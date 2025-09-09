NEĆEMO VIŠE DA TRPIMO BLOKADE I NASILJE: Građani jasni - Srbija je ustala (VIDEO)

GOTOVO 150 hiljada ljudi okupilo se u nedelju predveče u 111 mesta širom Srbije kako bi iskazali protivljenje blokadama i nasilju.

Foto: Novosti

Okupljeni građani su poručili da su tu kako bi iskazali svoju ljubav prema Srbiji, svojoj jedinoj otadžbini.

- Narod je ustao. Nećemo više da trpimo blokade i nasilje. Želimo stabilnost i mir. - samo su neke od poruka sa jučerašnjeg okupljanja građana protiv blokada.

Više njihovih poruka pogledajte u video-snimku:

Podsetimo, porodičnim šetnjama širom Srbije prisustvovao je i veliki broj mališana. Građani koji su izašli na ulice nosili su sa sobom zastave Srbije, transparente sa parolama protiv blokada i nasilja, kao i balone u bojama naše trobojke.

Ono što je od izuzetne važnosti jeste da su okupljanja na svih 111 mesta širom naše zemlje prošla bez ijednog incidenta, izuzev šačice blokadera koji su u Čačku i Šapcu pokušali da izazovu tuču i proliju srpsku krv zbog mržnje prema neistomišljenicima.

Građani su potpuno mirno kao i na okupljanjima prethodnih nedelja poslali jasnu poruku - žele da im se vrati njihova Srbija i da nastave sa normalnim životom.