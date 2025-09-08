"KURTI JE PERJANICA GENOCIDNE POLITIKE PROTIV SRPSKOG NARODA" Vučević: "Ne želimo sukobe, ali smo spremni da se branimo"

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti ponovo zvecka oružjem i pokušava da dovede do eskalacije sukoba i zapali region Zapadnog Balkana.

Foto V. Danilov

Vučević je, reagujući na najavu Kurtija da će biti formirana zajednička vojna jedinica tzv. kosovskih bezbednosnih snaga i vojske Albanije, naglasio da sklapanje vojnih saveza uperenih protiv Srbije podseća na ono što se radilo devedesetih godina prošlog veka i dodao da je, kada se sve sagleda sa istorijskog aspekta, jasno šta se sprema i da se radi protiv srpskog naroda.

- A Aljbin Kurti je perjanica takve genocidne politike protiv srpskog naroda i ne da to ne krije, već se time i hvali. Vojni savez tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, čije formiranje Kurti sada najavljuje, nije ništa drugo nego nova direktna pretnja Srbiji i srpskom narodu i novi Kurtijev korak ka formiranju 'velike Albanije - naveo je Vučević na mreži X.

Dodao je da međunarodna zajednica ponovo ćuti dok pred njenim očima i ušima Kurti najavljuje novi ratnički pir, a za to vreme tzv. prištinske vlaste grubo gaze Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina dozvoljena vojna formacija na prostoru AP Kosovo i Metohija.

- Za razliku od Kurtija i njegovih ratnih huškača, Srbija ostaje dosledna poštovanju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, zaštiti svojih sunarodnika i očuvanju mira i stabilnosti. Spremni smo da branimo svoj narod i svoju otadžbinu, ali ne želimo da pravimo nikakve sukobe i to je naš odgovor svima koji ih najavljuju i priželjkuju i prave saveze usmerene protiv nas. Srbija se bori za mir, i zarad njegovog očuvanja radi na jačanju vojnih i političkih kapaciteta za suočavanje sa svim izazovima, ali nikome ne preti i ni prema kome ne zvecka oružjem - naglasio je Vučević.

Dodao je da je to razlika između nas i onih koji žele da nas vrate u devedesete godine prošlog veka.

- Koliko je Srbija danas moderna i snažna u cilju očuvanja mira, ceo svet će moći da vidi 20. septembra, kada će u Beogradu biti organizovana veličanstvena vojna parada - naveo je Vučević.

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je ranije danas da će za tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na tzv. Kosovu, kao i stvaranje zajedničke jedinice sa Oružanim snagama Albanije.

Foto: Printskrin

