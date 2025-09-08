"SVAKA ISTINA ZA NJIH JE TARGETIRANJE": Ana Brnabić raskrinkala Šolakovu N1

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se danas na društvenoj "Iks" i objasnila koliko Šolakova N1 televizija iznosi neistine.

Prenosimo objavu Ane Brnabić u celosti:

U svom dobro poznatom maniru, nastavlja se spinovanje i obmanjivanje javnosti o targetiranju Šolakovih medija, od strane državnih zvaničnika.



Posebno je zanimljivo da su nas optužili da se to targetiranje ogleda u “diskreditaciji i širenju nepoverenja prema njihovom izveštavanju”.

Dakle, kada kažete da obmanjuju javnost, onda širite nepoverenje prema njihovom izveštavanju.

A evo samo nekoliko primera njihovog izveštavanja SAMO u poslednjih nekoliko meseci (ako bih nabrajala i od ranije, spisak bi počeo i završio se intervjuom SA OSOBOM KOJA ČAK NI NE POSTOJI - čuveni Daniel Smit).

- Maloletni dečak iz Valjeva preminuo usled policijske brutalnosti. Istina: niko nije preminuo, dečak ne postoji.

- Policajka iz Crne Gore uhapsila studentkinju. Istina: policajka iz Crne Gore demantovala, nije ni bila u Srbiji.

- Istraživanje javnog mnjenja po kome studenti (blokaderi) imaju najveću podršku. Istina: istraživanje objavila nepostojeća fondacija.

- Vozač u Žarkovu pregazio čoveka na blokadi. Istina: Vozač nikoga nije ni pipnuo, blokaderi ga napali i polomili mu retrovizor.

- Automobil iz pratnje predsednika Vučića izazvao udes u Boru, povređeno dete sa posebnim potrebama. Istina: nijedan automobil koji ima bilo kakve veze sa pratnjom i obezbeđenjem predsednika nije bio ni blizu ovog incidenta.

- Predsednik Vučić izmislio da je lošeg zdravstvenog stanja da ne bi otišao u Moskvu. Istina: predsednik bio u Moskvi.

Da ne pominjemo laži oko zvučnog topa i “mirnim protestima bez indcidenata“ tokom kojih blokaderi ruše i pale prostorije političkih stranaka, napadaju policiju i na koje dolaze maskirani, sa šlemovima, motkama i molotovljevim koktelima.

Svaka istina je za njih “targetiranje” isključivo zato što ruši mit o njima kao profesionalnim medijima. Što se toga tiče, mi ćemo nastaviti da se borimo za istinu.

