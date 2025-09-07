NEZAUSTAVLJIVA: Šešelj objasnio koja zemlja je supersila budućnosti

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je jednom bio u Kini i dodao da je ta zemlja nezaustavljiva.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Šešelj je kazao da je bio u Pekingu i Šangaju.

- Bio sam fasciniran, naravno, svim što sam video. Kina sada ima specifičan društveno-ekonomski sistem koji daje veliku produktivnost rada, koji je gura napred - kazao je Šešelj.

Kako kaže, Kina se ne može zaustaviti.

- Ona je supersila budućnosti - izjavio je Šešelj za Informer TV.