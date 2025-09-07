"ŽELIM DA OVE BLOKADE STANU I DA DECA NORMALNO IDU U ŠKOLU": Jasne poruke građana Inđije protiv blokada (VIDEO)

GRAĐANI u Inđiji jasno su rekli stop blokadama

Foto Novosti

"Dosta je nasilja dosta je blokada", "Želimo normalnu Srbiju, da svi budu u slozi", "Hoću da ove blokade stanu i da deca normalno idu u školu", "Samo da zaustavimo nasilje i blokade i da živimo u miru i stabilnosti " - neke od poruka koji su građani u Inđije poslali danas.

U mestima širom Srbije i večeras se održavaju okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih će, kao i na prethodnm skupovima, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.