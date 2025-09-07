ANA BRNABIĆ SA BAJKERIMA U BORČI: Velika kolona bajkera na skupu građana protiv blokada (FOTO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić pridružila se bajkerima u Borči.

Foto: Novosti

Bajkeri su stigli večeras u Borču da iskažu svoju podršku skupu građana protiv blokada, a sada im se pridružila i Ana Brnabić.

Velika kolona bajkera na motorima trenutno je na ulicama ovog beogradskog naselja.

Foto: Novosti

