Politika

ANA BRNABIĆ SA BAJKERIMA U BORČI: Velika kolona bajkera na skupu građana protiv blokada (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:39

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić pridružila se bajkerima u Borči.

АНА БРНАБИЋ СА БАЈКЕРИМА У БОРЧИ: Велика колона бајкера на скупу грађана против блокада (ФОТО)

Foto: Novosti

Bajkeri su stigli večeras u Borču da iskažu svoju podršku skupu građana protiv blokada, a sada im se pridružila i Ana Brnabić.

Velika kolona bajkera na motorima trenutno je na ulicama ovog beogradskog naselja. 

Foto: Novosti

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU