Politika

VESELO U BORU: Svira se frula i igra kolo na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:30

NA skupu protiv blokada u Boru građani su zaigrali kolo a u pozadini se čuje zvuk frule.

ВЕСЕЛО У БОРУ: Свира се фрула и игра коло на скупу против блокада (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Uz kolo i zvuk frule građani se bore protiv blokada.

Foto: Novosti

 

Pogledajte video:

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA