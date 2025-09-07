VESELO U BORU: Svira se frula i igra kolo na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)
NA skupu protiv blokada u Boru građani su zaigrali kolo a u pozadini se čuje zvuk frule.
Uz kolo i zvuk frule građani se bore protiv blokada.
Pogledajte video:
Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!
