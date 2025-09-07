"TO VAM GOVORI O RAZMERAMA DRŽAVNOG UDARA!" Vučić o histeriji oko smene Vulevića - "Dovoljno je da vidite njegovu reakciju..."

GRAĐANIMA okupljenim na skupu protiv blokada u Borči priključio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kad je u pitanju smena bivšeg komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Spasoja Vulevića, kaže da su ga tako krivili i za smenu nekog iz Sente ili Sombora iz policije.

Foto: Novosti/MUP

- Nije meni problem što me za to krive N1 i NovaS, već što imate kukavice unutar vlasti koji imaju sve benefite vlasti. Najmanje rade, a prilično uživaju. Najmanje se bore za narod, a lepo im je, a kad postoji neki problem ili potreba da se krivica na nekog prebaci, onda to uvek urade. Neki koji nemaju dovoljno odgovornosti ili ozbiljnosti da obavljaju svoje funkcije uvek će mene da stavljaju kao štit i nemam ništa protiv toga. Ja sam kriv za sve. I da nisam bio za smenu Vulovića sada vidim da je dobro što je smenjen, ako je smenjen ili traži penziju. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i da vidite u svakom čoveku u takvim trenutcima da li ima časti ili ne. Dovoljno je da vidite njegovu reakciju i sve vam je jasno - kazao je on.

Foto: Novosti

Kaže da su prošle nedelje kukali za šeficom Poreske policije.

- Dakle, kako smo saznali, šef Poreske policije je bio njihov. Pre toga su za šefom TOK kukali, za vrhovnom tužiteljkom kukaju, za sudijama... To vam govori o razmerama državnog udara. Stalno govore kako je diktatura i kako smo sve zaposlili, a onda vidite kako su svi smenjeni ljudi njihovi. Izgleda da smo dobro namirisali koji su ti, samo je trebalo ranije to da uradimo - naveo je on.