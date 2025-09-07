Politika

VRANJANCI RAZVILI ZASTAVU DUGU 100 METARA: Građani ustali protiv blokada! (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 18:51

NA skupu građana protiv blokada u Vranju razvila se zastava duga 100 metara.

ВРАЊАНЦИ РАЗВИЛИ ЗАСТАВУ ДУГУ 100 МЕТАРА: Грађани устали против блокада! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte fotografije:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

Pogledajte video:

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

