OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: "Republika Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i saradnji u regionu"

07. 09. 2025. u 12:52

MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije oglasilo se povodom potpisivanja i proširenja bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju.

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije sa zabrinutošću prati izjave i najave pojedinih zvaničnika u regionu koje se odnose na potpisivanje i proširenje bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju. 

Srbija podseća da je ceo Balkan i dalje osetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja, kako za zemlje regiona, tako i za Evropu u celini. Upravo zato, svaki nedovoljno transparentan potez koji se može tumačiti kao stvaranje vojnih blokova ili alijansi usmerenih protiv trećih strana, doprinosi rastu tenzija i produbljuje podele, umesto da gradi poverenje i unapređuje saradnju. 

Posebno naglašavamo da nedostatak transparentnosti i izostanak uobičajenih konsultacija u vezi sa ovakvim sporazumima otvara prostor za sumnje i podstiče atmosferu nepoverenja – što je u suprotnosti sa evropskim vrednostima dijaloga, predvidivosti i međusobnog poštovanja. 

Podsećamo i da su pojedine države koje učestvuju u sklapanju ovih aranžmana već članice NATO-a, te im je bezbednost u potpunosti garantovana postojećim kolektivnim mehanizmima. Stoga se postavlja pitanje stvarnih motiva i ciljeva ovih bilateralnih sporazuma, koji nemaju jasnu vojnu opravdanost, ali nose snažnu političku simboliku i šalju negativne poruke u regionu. Ne razumemo ni razloge za isključenje pojedinih država iz ovakvih vidova saradnje. 

Republika Srbija smatra da je pravi put za jačanje poverenja i saradnje u regionu ulaganje u mehanizme zajedničke obuke, civilne zaštite i koordinisanog reagovanja u vanrednim situacijama – kao što su poplave, požari i zemljotresi – što bi donelo konkretnu i trajnu korist građanima svih zemalja. 

Republika Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i saradnji u regionu i očekuje od svih partnera da u tom duhu deluju odgovorno, uz uvažavanje legitimnih interesa svih strana.

