OGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: "Republika Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i saradnji u regionu"
MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije oglasilo se povodom potpisivanja i proširenja bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije sa zabrinutošću prati izjave i najave pojedinih zvaničnika u regionu koje se odnose na potpisivanje i proširenje bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju.
Srbija podseća da je ceo Balkan i dalje osetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja, kako za zemlje regiona, tako i za Evropu u celini. Upravo zato, svaki nedovoljno transparentan potez koji se može tumačiti kao stvaranje vojnih blokova ili alijansi usmerenih protiv trećih strana, doprinosi rastu tenzija i produbljuje podele, umesto da gradi poverenje i unapređuje saradnju.
Posebno naglašavamo da nedostatak transparentnosti i izostanak uobičajenih konsultacija u vezi sa ovakvim sporazumima otvara prostor za sumnje i podstiče atmosferu nepoverenja – što je u suprotnosti sa evropskim vrednostima dijaloga, predvidivosti i međusobnog poštovanja.
Podsećamo i da su pojedine države koje učestvuju u sklapanju ovih aranžmana već članice NATO-a, te im je bezbednost u potpunosti garantovana postojećim kolektivnim mehanizmima. Stoga se postavlja pitanje stvarnih motiva i ciljeva ovih bilateralnih sporazuma, koji nemaju jasnu vojnu opravdanost, ali nose snažnu političku simboliku i šalju negativne poruke u regionu. Ne razumemo ni razloge za isključenje pojedinih država iz ovakvih vidova saradnje.
Republika Srbija smatra da je pravi put za jačanje poverenja i saradnje u regionu ulaganje u mehanizme zajedničke obuke, civilne zaštite i koordinisanog reagovanja u vanrednim situacijama – kao što su poplave, požari i zemljotresi – što bi donelo konkretnu i trajnu korist građanima svih zemalja.
Republika Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i saradnji u regionu i očekuje od svih partnera da u tom duhu deluju odgovorno, uz uvažavanje legitimnih interesa svih strana.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)