IZ 120 MESTA GRAĐANI ĆE POSLATI JASNU PORUKU: Svi koji žele normalno da žive evo gde mogu da dođu večeras u 18 sati
MNOGI građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje.
Građani protiv blokada danas će se okupiti u 120 mesta širom Srbije koja će u 18 časova biti na nogama, u mirnoj šetnji s pozivom svim građanima da se vratimo radu i normalnom životu koji je od prošle jeseni ozbiljno narušen.
Mnogi građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje.
Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.
Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!
Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, a sad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.
- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je prošle nedelje predsednik SNS Miloš Vučević.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.
- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.
(Kurir)
