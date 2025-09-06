Politika

BLOKADERI HOĆE DA UPADNU U VOJNI OBJEKAT I UKRADU ORUŽJE IZ KASARNE U NOVOM SADU: Poruka sa detaljnim uputstvom kruži na društvenim mrežama

В. Н.

06. 09. 2025. u 10:04

BLOKADERI, koji su sinoć nastavili sa divljačkim nasiljem, sada pozivaju na upad u vojni objekat i krađu oružja iz kasarne u Novom Sadu!

БЛОКАДЕРИ ХОЋЕ ДА УПАДНУ У ВОЈНИ ОБЈЕКАТ И УКРАДУ ОРУЖЈЕ ИЗ КАСАРНЕ У НОВОМ САДУ: Порука са детаљним упутством кружи на друштвеним мрежама

Foto: Printscreen

Na društvenim mrežama u grupi "Podrška studentima" osvanula je jeziva poruka sa detaljnim uputstvima za upad u kasarnu u Novom Sadu. U poruci se navodi tačna ruta, položaj stražara i šta se nalazi u magacinima, uz poziv na krađu oružja i napad na vojni objekat!

"Liman 4. Iz pravca Studentskog doma prema kasarni RRF nailazi se na obezbeđenje - žicu, gde se nalazi samo jedan stražar. Videćete amfibijska vozila i kamione sa pontonskim mostovima. Sa desne strane su magacini sa naoružanjem - male, jednospratne zgrade. Od ulaza u samu kasarnu do prve zgrade ima oko 20 metara. Tu se nalazi lično naoružanje, najviše AK-47, škorpioni i pištolji za lično naoružanje oficira, sve u sanducima. Na svakom sanduku piše šta se nalazi unutra. Najvažnije od svega - osim tog stražara, nema nikoga ko može da vas uoči. Tri sanduka AK-47 i tri sanduka municije. To je jedini način protiv ove bruke. Niko ne može da vas primeti, jer se u blizini nalazi poligon koji se koristi danju, dok vojska noću spava na sasvim drugom kraju", piše u poruci. 

Foto: Printscreen

Ovo je poziv na oružanu krađu i upad u vojni objekat, a to predstavlja ozbiljno krivično delo.

JEZIVA „KREATIVNOST" BLOKADERA
JEZIVA „KREATIVNOST" BLOKADERA

Dok akademska godina kuca na vrata blokaderi nastavljaju sa svojim performansama te su najavili još jedan protest pod nazivom „Srbijo, da li se čujemo“ u Novom Sadu, u okviru koga su pozvali i na neslanu akciju pod nazivom „Dođi i ponesi svoje đubre“ gde u opisu stoji „Ako danas ne stižete da odete u Novi Sad, dođite da se prošetamo po komšiluku i donesemo smeće tamo gde mu je i mesto. Ovo nije akcija čišćenja, pa svoje smeće ponesite od kuće.“

06. 09. 2025. u 09:52

