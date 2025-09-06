DANAS PRVI BLOKADERSKI GEJ PRAJD: Kuma im je iz Đilasove stranke, a zastaju kod kultnog blokaderskog mesta

DANAS će biti održan prvi blokaderski gej prajd, a kuma parade je Olivera Kovačević iz stranke Dragana Đilasa. O tom događaju na pitanje novinara govorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Profimedia_printskrin

- U subotu je blokaderski gej prajd, gde će oni 16 minuta da i sve drugo da bi pokazali da bi pokazali da su svi koji su tobož gej orijentacije, a nisu svi normalno pod kontrolom blokadera. Pa će ispred pravnog fakulteta, kultnog mesta blokadera da drže minute ćutanja poput najgorih satanista, ali to je uredu. Ali dan posle toga će porodični ljudi, ljudi koji vole ovu zemlju da drže svoje skupove u nedelju na kojima očekujem više od 130.000 ljudi. Pozivam sve te građane da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje, makar ih bilo i 15:1, da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno - kazao je Vučić.

Govoreći o blokaderima koji organizuju blokaderski gej prajd kaže da im je kuma Olivera Kovačević.

- Kuma im je ova iz Đilasove stranke, Olivera Kovačević. Tako lepo oni kumuju, lepo su to smislili. I to je sve urednu...