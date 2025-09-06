DANAS PRVI BLOKADERSKI GEJ PRAJD: Kuma im je iz Đilasove stranke, a zastaju kod kultnog blokaderskog mesta
DANAS će biti održan prvi blokaderski gej prajd, a kuma parade je Olivera Kovačević iz stranke Dragana Đilasa. O tom događaju na pitanje novinara govorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- U subotu je blokaderski gej prajd, gde će oni 16 minuta da i sve drugo da bi pokazali da bi pokazali da su svi koji su tobož gej orijentacije, a nisu svi normalno pod kontrolom blokadera. Pa će ispred pravnog fakulteta, kultnog mesta blokadera da drže minute ćutanja poput najgorih satanista, ali to je uredu. Ali dan posle toga će porodični ljudi, ljudi koji vole ovu zemlju da drže svoje skupove u nedelju na kojima očekujem više od 130.000 ljudi. Pozivam sve te građane da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje, makar ih bilo i 15:1, da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno - kazao je Vučić.
Govoreći o blokaderima koji organizuju blokaderski gej prajd kaže da im je kuma Olivera Kovačević.
- Kuma im je ova iz Đilasove stranke, Olivera Kovačević. Tako lepo oni kumuju, lepo su to smislili. I to je sve urednu...
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
