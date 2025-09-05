LEGENDA POD OBRUČIMA, GLAS SLOBODE U ČAČKU: Mišović pozvao na skup protiv blokada (VIDEO)
LEGENDARNI košarkaš, sportski velikan i ponos Čačka, Radmilo Mišović, uputio je emotivan apel svojim sugrađanima da u nedelju pokažu slobodarski duh i otpor onima koji, kako je rekao, blokiraju puteve, ulice i uništavaju budućnost Srbije.
- Čačani moji, vi koji znate koliko volim svoj grad i našu Srbiju, pozivam vas da pokažemo ono što smo oduvek bili,pre svega ljudi!
Setite se kako smo izašli i rekli ‘ne’ Milosrdnom anđelu koji nam je rušio otadžbinu, ubijao decu i uništavao državu. Nažalost, moramo ponovo da pokažemo da ne pristajemo da nam drugi kroje sudbinu. Svima je jasno da se sloboda ne brani zatvaranjem škola i fakulteta, već suprotno. Srbija se ne brani neradom i sukobima, već radom i tolerancijom - poručio je Mišović.
Podsetio je i na generacije predaka koje su, kako je rekao, „goli i bosi, kamen po kamen, gradile otadžbinu na koju su kroz vekove nasrtali i ala i vrana“.
- Tri puta su nam na prag dolazili probisveti sa puškom. Danas su, izgleda, izabrali neka druga sredstva da nam ruše državu. Star sam i bolestan, ali rado bih stao na čelo kolone patriota koji vole svoju zemlju i svoj grad.
Zato, izađite i koračajte ponosno svojim gradom i ulicama. Uvek smo se za to borili – za Srbiju i za sve koji žive u našem predivnom Čačku, kojeg se nikada odrekao nisam - istakao je Mišović,
Čovek koji je pod obručima bio nezaustavljiv i koji je svaki ubačeni koš posvećivao svom zavičaju.
Njegove reči, pune emocije i patriotskog duha, odzvanjaju kao snažna poruka da je Čačak oduvek bio grad slobodarskog srca i da će to ostati i u godinama koje dolaze.
Ovo je ujedno i poziv svim Čačanima da se u nedelju okupe na skupu protiv onih koji su poremetili narodu spokojan život,koji maltretiraju i tuku narod po ulicama.
(GZS)
