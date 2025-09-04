VASILJEVIĆ OŠTRO DEMANTOVALA ŠOLAKOVE MEDIJE: Vučić nije tražio pozivnicu za Bled - informacije zlonamerne

KOMENTAR na pisanje Šolakovih medija, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "tražio pozivnicu" za učešće na Bledskom forumu dala je savetnica za medije predsednika, Suzana Vasiljević, koja je demantovala oštro te tvrdnje.

Foto: Tanjug

Njen demanti prenosimo u celosti:

"Povodom navoda pojedinih medija da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić 'tražio pozivnicu za Bledski strateški forum, ali je nije dobio', obaveštavamo javnost da su informacije koje se iznose netačne i zlonamerne.

Predsednik Vučić nikada nije tražio pozivnicu za učešće na Bledskom strateškom forumu, niti je postojala njegova namera da prisustvuje tom događaju. Učešće Republike Srbije na Forumu bilo je jasno planirano i dogovoreno kroz učešće ministra spoljnih poslova Marka Đurića, u skladu sa protokolom i formatom samog skupa.

Poseta Kini i učešće na paradi u Pekingu dogovorena je sa kineskom stranom još početkom aprila ove godine i o tom putovanju obavešteni su, kako svi predstavnci EU, tako i građani Srbije jos pre 3 meseca.

Širenjem neistinitih tvrdnji opozicioni mediji pokušavaju da stvore lažnu slika o međunarodnim odnosima Srbije i o ulozi predsednika Republike. Predsednik Vučić nastavlja sa redovnim međunarodnim aktivnostima i susretima na najvišem nivou, o čemu će javnost, kao i uvek, biti blagovremeno informisana. Molim predstavnike opozicionih medija, koji svakom prilikom ističu svoj "profesionalizam" i "nezavisnost" da shvate da reč "nezavistan" ne znači da slobodno mogu da izmišljaju vesti, već da proverene i potvrđene informacije i vesti, mogu slobodno da plasiraju, ili ne plasiraju. "

Lažna vest na N1; Šta to "otkrivaju"?

Kako je objavio slovenački N1, Vučić se u pismu, navodno žalio žalio na "blokadere", tražio pozivnicu za Bled, pa i jedne i druge kritikovao iz Kine

Predsednik i premijer Srbije Aleksandar Vučić i Đuro Macut nisu ni bili pozvani na Bledski strateški forum, navelo je slovenačko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova za N1 Slovenija. Prema nezvaničnim informacijama, predsednik Srbije je tražio pozivnicu za Bled, ali je nije dobio.

„Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut nisu bili pozvani na Bledski strateški forum. Pozvan je bio srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je učestvovao na Forumu“, navelo je slovenačko ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru N1.

Kako N1 Slovenija nezvanično saznaje, predsednik Vučić je tražio da i on prisustvuje forumu na Bledu, ali nije dobio pozivnicu.

Umesto u Sloveniju Vučić je otputovao u Kinu, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Međutim, njegova verzija događaja je drugačija. Vučić je u sredu 3. septembra iz Pekinga poručio da premijer Macut jeste bio pozvan na Strateški forum, ali da „s pravom nije otišao“ zbog prisustva „blokadera“.

"Oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled, da im tamo budu gosti, neka njih ugoste i neka sa njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi za koji dan da preuzmu vlast u Srbiji - tako već 13, 14 godina tu priču slušam", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da je pogrešio što je otišao u Kinu, a ne na Strateški forum na Bledu.

On je uporedio razgovore za koje kaže da je mogao da vodi na Bledu sa susretima koje je imao u Kini.

"Da mi poredite odnos i razgovor s Andrejem Plenkovićem i ne znam kime još, kojih sam imao milion, i naslušao sam se gluposti, koliko god hoćete... i da poredim to sa susretima ovde sa predsednikom (Kine Đinpingom) Sijem, sa predsednikom (Rusije Vladimirom) Putinom, sa (premijerom Slovačke) Robertom Ficom, sa predsednikom (Uzbekistana Šavkatom) Mirzijojevom, sa predsednikom (Azerbejdžana Ilhamom) Alijevom, sa predsednikom (Indonezije Subiantom) Prabovom, verujte mi, to je kao da poredite Premijer ligu i Beogradsku zonu", rekao je Vučić, komentarišući sastav i značaj zvanica na Bledu.

Pismo Ursuli fon der Lajen, pa put u Kinu

Predsednik Srbije je 21. avgusta pisao predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, navodeći da su studentski protesti prerasli u masovne blokade i nasilne incidente koje predvode grupe ekstremista.

On je pravdao ponašanje policije, za koju je kazao da je svih ovih meseci bila „maksimalno uzdržana“.

„Ipak, kako je učešće u protestima smanjeno, određeni opozicioni elementi su proširili svoju taktiku na organizovano nasilje, uključujući napade na policajce, javne objekte i privatnu imovinu. Više od 170 policajaca je povređeno dok su ispunjavali svoju dužnost da zaštite građane – odgovornost koja je u srži svake demokratske države“, napisao je Vučić predsednici Evropske komisije.

Pojedinine medije i nevladine organizacije, bez konkretnog navođenja, optužio je za širenje manipulativnih narativa i dezinformacija u pokušaju da, kako je naveo, nasilne incidente predstave kao mirne demonstracije, a legitimne akcije policije kao represiju.

„Neke organizacije, uključujući određene medije i NVO, nažalost uvučene su u političke konflikte, često isticanjem neproverenih tvrdnji koje služe potkopavanju institucija i smanjenju poverenja javnosti. Ovo rizikuje da stvori iskrivljenu sliku o događajima u Srbiji, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou“, napisao je Vučić.

Kao primer je naveo slučaj Nikoline Sinđelić, za koju kaže da se u javnosti predstavlja kao student, a da je u stvarnosti aktivni član jedne opozicione političke partije. Vučić navodi da je Sinđelić bez medicinske dokumentacije i ikakvih dokaza iznela teške optužbe na račun visokog oficira policije.

„Gospođo predsednice, Srbija ostaje potpuno posvećena svom evropskom putu, demokratskim vrednostima i vladavini prava. Naš prioritet su dijalog, stabilnost i konstruktivna saradnja sa našim evropskim partnerima. Međutim, pokušaji da se destabilizuje naša država kroz nasilje i dezinformacije predstavlja rizik ne samo sa Srbiju, već takođe za stabilnost šireg Zapadnog Balkana“, poručio je Vučić.

Ironične poruke Evropi iz Pekinga

Manje od mesec dana kasnije, Vučić iz Pekinga u potpuno drugačijem tonu poručuje da poseta Kini neće uticati na evropski put Srbije, dok Evopi ironično poručuje da treba češće da dolazi u Peking.

Za RTS je rekao i da je nedavno cela Evropska komisija boravila u Kini.

"Inače, do sada nam je išlo tako glatko, sve je milina jedna bila zagledati, a sad će iznenada, eto, zbog toga što su me videli na razgovoru u Pekingu, nešto da se promeniti. A kako je uticalo na postojanje Evropske unije kad je pre nekoliko nedelja došla cela Evropska komisija u Peking? Svi iz Evrope došli u Peking, došli da pregovaraju sa Kinom o svemu. Jeste li videli neko saopštenje iz Beograda ili bilo koga od nas negativno? Kako će da utiče? Neće nikako da utiče", rekao je Vučić.

Dodao je da niko u EU ne može da mu zameri što je razgovarao sa kineskim prijateljima o bilo kojoj temi i naveo da ni on nikome od njih ne zamera što je razgovarao sa Kinezima.

"Ja im čestitam na tome, treba češće da dođu ovde. Da vide kako se stvari odvijaju, da malo se druže, da sarađuju. Biće bolje i za Evropu, biće bolje i za Kinu, biće bolje i za sve. Plašite mečku rešetom, naučio sam ja da sam uvek kriv za sve. Čovek se rodi slobodan i ukoliko ume da zadrži svoju ličnu slobodu, a posebno ukoliko ume i ima snage da se izbori za slobodu svoje zemlje i svog naroda, onda je to veliki ideal podignut na najviši pijedestal i ja sam srećan da smo to uspeli, tako da me ne interesuje ko će šta da kaže", naveo je Vučić.

Istakao je da njega isključivo zanima šta će da kaže njegov narod.

"Ja sam došao da obezbednom dobro snabdevanje gasom, nove investicije, da razgovaramo sa prijateljima, da gledamo kako da čuvamo teritorijalni integritet naše zemlje. Negde o tome mogu da razgovaram, negde ne mogu", poručio je Vučić.

(B92)