"TO SE NEĆE DESITI" Vučić: Niko ne treba da se nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da Priština neće da primeni nijedan sporazum koji je postignut i istakao da niko ne treba da se nada da će Srbija priznati tzv. nezavisno Kosovo.

Foto: Tanjug

Vučić je, upitan da prokomentariše navode bivšeg premijera lažne države Avdulaha Hotija da je neispunjavanje sporazuma iz Vašingtona "propuštena prilika za Kosovo" i pitanje da li postoji mogućnost da se obnovi Vašingtonski sporazum sa dolaskom Donalda Trampa ponovo na vlast, rekao da se taj sporazum pre svega ticao ekonomije.

- Oni su gurali i deo svoje političke agende koja nije imala veze sa tim da li ćemo da priznamo ili ne, ja sam to odbio, to je bio pre svega ekonomski sporazum koji oni nisu primenili. Oni neće nijedan sporazum da primene, ali meni nije problem u njima - kazao je predsednik.

Podsetio je i da je Tramp tada izgubio vlast, a došao je Džo Bajden koji je bio protiv sporazuma u Vašingtonu.

- Valjda je hteo da se primeni neki drugi sporazum, a da se zaboravi Briselski sporazum. Neće moći tako, moraće da se primeni Briselski sporazum, moraće da se formira ZSO. Ovako mogu da sprovode golo nasilje, golu silu - kaže predsednik, koji je potom pomenuo i foršpan koji je se trenutno vrti na CNN kad ga je Kristijan Amanpur pitala šta je potrebno da Srbija prizna nezavisnost Kosova.

- Nisu pustili moj odgovor na CNN, ali odgovaram i danas - nemojte tome da se nadate, to se neće desiti - istakao je predsednik Vučić.