NEVENA JOVANOVIĆ: Sve političke razlike moraju se rešavati u institucijama Srbije kroz dijalog

DRŽAVNI sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović najoštrije je osudila, kako je istakla, neodgovornu retoriku pojedinih predstavnika opozicije koji su boraveći u Briselu iznosili neistinite i uvredljive ocene na račun institucija Srbije i njenog demokratski izabranog predsednika.

Foto: MSP

Jovanovićeva je, povodom izjava u Briselu predsednika stranke Srbija centar Zdravka Ponoša i zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića, istakla da se svi politički nesporazumi i razlike moraju rešavati unutar institucija Srbije, kroz dijalog i izborne procese, a ne kroz kampanje klevetanja u inostranstvu.

-Iznošenje neargumentovanih optužbi pred međunarodnom javnošću i pozivanje na spoljne sankcije protiv sopstvene države predstavlja čin političke neodgovornosti koji ne doprinosi smirivanju političkih i društvenih tenzija, već naprotiv, vodi ka urušavanju ugleda Srbije i njenog međunarodnog položaja", istakla je Jovanovićeva u objavi na mreži X.

Ona je ukazala da je posebno nedopustivo optuživati Srbiju za navodnu diktaturu, iznositi neumesne kvalifikacije i uvrede na račun predsednika Republike Aleksandra Vučića i pozivati strane sile da uvedu sankcije protiv naših građana i naših institucija.

Jovanovićeva je navela da Srbija vodi odgovornu, nezavisnu i principijelnu spoljnu politiku, zasnovanu na zaštiti interesa Srbije i njenih građana i da je upravo zbog toga i njen predsednik svuda dočekan kao relevantan, kredibilan i ozbiljan sagovornik.

-Republika Srbija je suverena i odgovorna država, posvećena zaštiti svojih vitalnih interesa, jačanju i reformi svojih institucija, očuvanju mira i stabilnosti u regionu i posvećena svom evropskom putu. To kontinuirano potvrđuje kroz dijalog, sveobuhvatne reformske procese i saradnju sa partnerima u Evropskoj uniji i njenim državama članicama, naglasila je Jovanovićeva.

Prema njenim rečima, takvi rezultati jasno stoje u oštrom kontrastu sa pokušajima pojedinih društvenih aktera marginalnog političkog značaja i podrške građana da naruše ugled svoje države radi ličnih interesa i stranih aplauza.

-Njihove reči u Briselu govore više o njihovoj nemoći i nedostatku legitimiteta kod sopstvenih građana, nego o Srbiji i njenom rukovodstvu, dodala je Jovanovićeva.

Naglasila je da je odgovornost svih političkih aktera da svojim delovanjem jačaju institucije i demokratiju u Srbiji, a ne da podrivaju njen međunarodni ugled.

-Nažalost, očigledno je da su kada je o gospodi Ponošu i Stefanoviću reč, ta očekivanja nerealna i utopistička, navela je Jovanovićeva.

Istakla je da će Srbija nastaviti da se dosledno zalaže za stabilnost, bezbednost i evropsku budućnost svojih građana, uz puno uvažavanje svog ustavnog poretka i međunarodnih obaveza.

Ponoš i Stefanović su u Briselu, na panelu koji je u Briselu organizovao Centar za Evropske studije politika, zatražili od EU da se više angažuje u rešavanju situacije u Srbiji i razmotri "uvođenje personalizovanih sankcija" protiv pojedinaca odgovornih za, kako tvrde, nasilje policije.

Ponoš je izneo tvrdnju da Vučić "ne može više da uvažava kao demokratski evropski lider", dok je Stefanović rekao da "od EU očekuje da prestane sa podrškom Aleksandru Vučiću".

(Tanjug)

