"BEOGRAD JE DOBAR PRIJATELJ I PARTNER MOSKVE" Kremlj o sastanku Putina i Vučića: Uvek dobri dogovori
RAZGOVORI sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tradicionalno prolaze u dobroj atmosferi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući susret srpskog lidera i ruskog predsednika Vladimira Putina na vojnoj paradi u Pekingu.
Portparol je, odgovarajući na pitanje ruskih medija da li se mogu očekivati neki dobri sporazumi sa Srbijom, ocenio da sa Beogradom uvek bude dobrih dogovora.
On je, komentarišući saradnju Rusije i Srbije, istakao da je Beograd dobar prijatelj i partner Moskve.
Vučić je prethodno izjavio da je u Pekingu imao otvoren i važan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ga je zamolio da Srbija dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost.
Sastanak predsednika Rusije i Srbije, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića trajao je više od sat vremena, a predsednici su razgovarali na ruskom jeziku.
