"BEOGRAD JE DOBAR PRIJATELJ I PARTNER MOSKVE" Kremlj o sastanku Putina i Vučića: Uvek dobri dogovori

RAZGOVORI sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tradicionalno prolaze u dobroj atmosferi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući susret srpskog lidera i ruskog predsednika Vladimira Putina na vojnoj paradi u Pekingu.

Foto: Tanjug/AP photo

Portparol je, odgovarajući na pitanje ruskih medija da li se mogu očekivati neki dobri sporazumi sa Srbijom, ocenio da sa Beogradom uvek bude dobrih dogovora.

On je, komentarišući saradnju Rusije i Srbije, istakao da je Beograd dobar prijatelj i partner Moskve.

Vučić je prethodno izjavio da je u Pekingu imao otvoren i važan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ga je zamolio da Srbija dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost.

Sastanak predsednika Rusije i Srbije, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića trajao je više od sat vremena, a predsednici su razgovarali na ruskom jeziku.

