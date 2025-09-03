Politika

OVO JE NAŠA SRBIJA: Građani poslali snažnu i jasnu poruku (VIDEO)

В. Н.

03. 09. 2025. u 11:18

GRAĐANI su, treći put zaredom, poslali snažnu i jasnu poruku: Hoću moju Srbiju nazad!

ОВО ЈЕ НАША СРБИЈА: Грађани послали снажну и јасну поруку (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Skupovi većinske, pristojne Srbije, u borbi protiv blokadera, nasilnika, huligana i terorista koji nam ometaju život i funkcionisanje duže od 10 meseci, održani su u 100 mesta sa više od 100 hiljada prisutnih građana - deka, baka, roditelja, omladine, dece... I svi imaju istu poruku: Želimo mir, stabilnost, sigurnost, napredak!

