VAŽNI SASTANCI U PEKINGU: Vučić sa predstavnicima kineskih kompanija (FOTO)

03. 09. 2025. u 10:50 >> 12:49

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa predstavnicima brojnih kineskih kompanija.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik sa predstavnicima kompanije SANY Renewable Energy

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije SANY Renewable Energy.

- Sa SANY Renewable Energy, jednim od najvećih svetskih proizvođača opreme za obnovljive izvore energije, razgovarao sam o razvoju vetroparkova i drugih zelenih projekata u Srbiji. Njihova ekspertiza i kapital mogu ubrzati naš put ka održivim rešenjima i energetskoj tranziciji. Uvereni smo da će ulaganja značajno doprineti proizvodnji čiste i zelene električne energije i doneti koristi privredi i građanima Srbije - objavio je Vučić na Instagramu.

 

Vučić sa predstavnicima kompanije China Energy

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije China Energy.

- U vreme kada je energetika jedno od najvažnijih pitanja, imali smo dobar razgovor sa China Energy, kompanijom sa bogatim iskustvom u razvoju energetskih projekata, koja je iskazala je spremnost za dodatna strateška ulaganja u srpski energetski sektor. Njihovi planovi uključuju modernizaciju postojećih kapaciteta i razvoj novih u oblasti hidro i obnovljivih izvora energije. Time će značajno doprineti energetskoj sigurnosti Srbije i našoj zelenoj tranziciji - ističe predsednik.

 

 

Predsednik sa predstavnicima kompanije XPeng AEROHT

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije XPeng AEROHT.

- Srbija mora da uhvati voz nove tehnološke revolucije i zato smo sa liderima u razvoju letećih automobila i inovativnih transportnih sistema, kompanijom XPeng AEROHT, razgovarali o mogućnostima uvođenja njihovih tehnologija. Njihove ideje otvaraju prostor za projekte koji bi doneli novu dimenziju mobilnosti, a Srbiju postavili u sam vrh tehnološkog napretka. Razmatrali smo mogućnost investicija, kao i povezivanja srpskih inženjera sa ovom naprednom industrijom budućnosti - stoji u objavi na Instagramu.

Vučić sa predstavnicima kompanije iFlytek

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije iFlytek.

- iFlytek, vodeća kineska kompanija u oblasti veštačke inteligencije i digitalizacije, predstavila nam je mogućnosti za saradnju u obrazovanju i javnoj upravi. Njihova rešenja već se primenjuju u školama, a cilj nam je dalje unapređenje digitalne pismenosti i efikasnosti administracije. Dogovorili smo se da istražimo i zajedničke projekte u razvoju novih tehnologija - naveo je predsednik.

Predsednik sa predstavnicima kompanije CRBC

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije CRBC.

- Sa našim prijateljima i partnerima, kompanijom CRBC, sa kojom već imamo bogato iskustvo u oblasti infrastrukture, razgovarao sam o nastavku uspešne saradnje. Njihovi projekti autoputeva i železnica već su značajno unapredili saobraćajnu mrežu Srbije i povezali nas sa regionom. Posebnu pažnju posvetili smo budućim ulaganjima koja će dodatno ojačati logističke kapacitete naše zemlje i doprineti sveukupnom ubrzanom razvoju i modernizaciji Srbije - objavio je Vučić na Instagramu. 

Vučić sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda.

- Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

