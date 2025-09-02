IPSOS OBJAVIO REZULTATE NAJNOVIJEG ISTRAŽIVANJA: Vučić i SNS blizu apsolutne većine sa 48,2 odsto

SRPSKA napredna stranka ima podršku od 48,2 odsto birača, dok studentsku listu spontano spomene 8,1 odsto ispitanika, pokazuje najnovije redovno mesečno istraživanje agencije Ipsos. Istraživanje je rađeno minulog vikenda na reprezentativnom uzorku od 1.220 ispitanika iz Srbije, bez Kosova i Metohije.

Kao i prethodno istraživanje agencije Ipsos koje je objavio Blic, i ovo je ispitivalo rejtinge postojećih stranaka, dok na listi ponuđenoj ispitanicima nisu bile stranke, koalicije i pokreti o kojima se u minulom periodu mnogo pričalo u javnosti, ali još nisu formirane i ne znaju im se tačna struktura i lideri, poput "Pokreta za narod i državu" predsednika Aleksandra Vučića ili studentske liste čiji se sastav drži u tajnosti.

Ispitanici su, međutim, mogli da navedu da će da glasaju za neku drugu stranku ili pokret osim ponuđenih postojećih, a da zatim navedu i za koju. Tako je ovog puta 8,1 odsto od opredeljenih ispitanika spontano navelo da ne bi glasalo ni za jednu ponuđenu listu, već za studentsku.

Rezultati istraživanja agencije Ipsos

Ispitanicima je postavljeno pitanje: "Ako bi se na parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije kandidovale samo stranke, a ne koalicije, za koga biste u tom slučaju glasali?"

Evo kako su se izjasnili:

Srpska napredna stranka - Aleksandar Vučić 48,2 odsto

Studenti 8,1

Pokret Kreni-promeni - Savo Manojlović 6,2

SPS - Socijalistička partija Srbije - Ivica Dačić 5,3

Stranka slobode i pravde - Dragan Đilas 5

Narodni pokret Srbije - Miroslav Aleksić 3,3

Mi snaga naroda - dr Branimir Nestorović 2,9

Nova DSS - Miloš Jovanović 2,6

Novo lice Srbije - Miloš Parandilović 2,4

DS - Demokratska stranka - Srđan Milivojević 2,1

Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj 2

Zeleno-levi front (Ne davimo Beograd) 2

Savez vojvođanskih Mađara - Balint Pastor 1,6

Dosta je bilo - Saša Radulović 1,3

Srbija centar - SRCE - Zdravko Ponoš 0,9

Ekološki ustanak - Aleksandar Jovanović Ćuta 0,8

Narodna stranka - Vladimir Gajić 0,5

Pokret slobodnih građana - Pavle Grbović 0,5

Mi - Glas iz naroda - Branko Pavlović, Siniša Ljepojević 0,4

Socijaldemokratska partija Srbije - Rasim Ljajić 0,4

Srpski pokret Dveri - mr Ivan Kostić 0,4

LSV - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani - Bojan Kostreš 0,4

POKS - Pokret obnove Kraljevine Srbije - mr Vladimir Jelić 0,4

SDS (Socijaldemokratska stranka) - Boris Tadić 0,3

Srpska stranka Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski 0,3

PUPS 0,2

Stranka pravde i pomirenja - Usame Zukorlić 0,1

Jedinstvena Srbija 0,1

Ostalo 1,4

Kako izgledaju ove brojke u odnosu na prethodno istraživanje Ipsosa?

Ako ove rezultate uporedimo sa rezultatima prošlog istraživanja, urađenog pre tačno mesec dana, zaključci su sledeći:

SNS je poboljšala rejting za 1,6 odsto. Krajem jula imala je podršku od 46,6, sada je na 48,2 odsto.

I studenti se registruju u većem procentu, i to za 3,1 odsto: krajem jula spomenulo ih je 5 odsto ispitanika, a sada je to učinilo 8,1 odsto.

Rejting SSP je skočio sa 4,1 na 5 odsto.

Rejting SPS i "Kreni-promeni" je, prema Ipsosu, u blagom padu: socijalistima sa 6,4 odsto na 5,3, a pokretu Sava Manojlovića sa 6,8 odsto na 6,2.

Posle višemesečne suše u objavi rejtinga političkih stranaka i pokreta, minula dva meseca iznedrila su čak 6 istraživanja javnog mnjenja, uključujući i ovo današnje.

Hronološkim redom:

1. agencija "House of win",

2. "Sprint insight",

3. NSPM,

4. prvo istraživanje Ipsosa,

5. "Faktor plus",

6. drugo istraživanje Ipsosa.

Svako od njih je izazvalo oprečne, oštre, pa i ogorčene reakcije, ali i ukazalo na moguća pomeranja na političkoj sceni na relaciji SNS - opozicija - studenti u blokadi u slučaju raspisivanja izbora.

Sva pomenuta istraživanja se mahom slažu oko rejtinga SNS, ali imaju oprečne rezultate o studentskoj listi.