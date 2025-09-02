SASTANAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina završen je Pekingu.

Foto: Tanjug/AP photo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instgramu nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Pekingu i podsetio da je Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji.

- Izrazio sam ličnu zahvalnost predsedniku Rusije Vladimiru Putinu zbog poštovanja i podrške očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da je očuvamo, već i da je dodatno učvrstimo i unapredimo. Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i stabilno snabdevanje gasom naše zemlje, a zahvaljujući naftovodu prema Mađarskoj napravićemo važne korake napred u rayvoju energetike. Istakao sam i da su sve ruske kompanije dobrodošle u Srbiju, posebno kada je reč o učešću u infrastrukturnim projektima. Ponovio sam da se Srbija, od početka ukrajinske krize, nalazi u veoma teškoj situaciji i pod velikim pritiscima, ali da smo, uprkos svemu, sačuvali principijelan stav i nezavisnost svoje politike. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i i ubuduće ćemo čuvati svoju neutralnost. Razmotrili smo i mogućnosti za razvoj naših odnosa u budućnosti. Uveren sam da naša bilateralna saradnja može biti dodatno unapređena i učvršćena do najvišeg nivoa - napisao je Vučić na Instagramu.

Putin i Vučić pre sastanka

- U prethodnom periodu primetan je pad u saradnji u ekonomskom aspektu, ali ćemo se truditi da stalno radimo uzajamno i da poboljšamo te rezultate. Nadamo se da će do kraja godine u Beogradu biti zasedanje Ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji, vezano za onaj kurs koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i o regionalnim pitanjima. Drago mi je što danas možemo lično da se sastanemo i vidimo - rekao je Putin.

Vučić se zahvalio Putinu za gostoprimstvo prilikom njegove posete Moskvi 9. maja.

- Želim i da se zahvalim i za podršku koja se tiče očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije i za prijateljski odnos prema srpskom narodu - naveo je Vučić.

- Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou, u svim oblastima. Nadamo se da ćemo uspeti ne samo da očuvamo, već i da poboljšamo neke oblasti saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast. Nabavka gasa je za nas jako bitna. I zahvaljujući izgradnji kraka gasovoda prema Mađarskoj učinili smo mnogo za razvoj energetskog sistema - rekao je Vučić.

- Sve ruske kompanije su dobrodošle u Srbiju, uključujući i RŽD, i želeo bih da dođu i druge ruske kompanije, Rosatom i mnoge druge...

- Želim da vas obavestim da je Srbija od početka ukrajinske krize u teškoj situaciji, kako bi se izborila sa pritiscima. Ali mi smo i dalje uspeli da izdržimo svoju principijelnu poziciju vezanu za Rusku Federaciju i i dalje ćemo se boriti za nezavisnost Srbije i trudićemo se da ostanemo jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Rusiji - rekao je Vučić i istakao da želi da sasluša Putinove savete u vezi sa poboljšanjem odnosa Srbije i Rusije u budućnosti.

- Siguran sam da možemo da učvrstimo naše odnose - zaključio je predsednik.