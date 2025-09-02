VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PUTINOM U PEKINGU: Otvoren, iskren i važan razgovor sa predsednikom Ruske Federaciju (VIDEO)

SASTANAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina završen je Pekingu.

FOTO: Novosti

Vučić posle sastanka s Putinom

Vučić kaže da je imao otvorene, iskrene i važne razgovore sa Putinom. Kaže da su nam potrebne sve veće postavke gasa.

- Nama je suštinski gas potreban. Manje količine nabavljamo iz Azerbejdžana, ali najveći deo dolazi iz Rusije - kazao je on.

Kaže da radimo sa njima na proširenju kapaciteta u Banatskom Dvoru, te da deo skladištimo u Mađarskoj.

Kaže da imamo bezbroj različitih pitanja vezano za naftovod koji moramo da izgradimo do mađarske granice.

- Nije problem u novcu, ali je problem kako i koliko će Janaf, po kojoj ceni... Kada to sve rešimo, a verujem da možemo u narednom periodu da to rešimo, i da privedemo to kraju. To će Srbiji omogućiti diverzifikaciju dovođenja nafte do rafinerija - naveo je on.

Kad su u pitanju sankcije NIS, dogovor je da zajedno radimo sa Rusima.

- Ne želimo da otimamo bilo šta i nadamo se da će veliki igrači uspeti da se dogovore po tom pitanju. Ove godine u trgovinskoj razmeni imamo povećanje 4 odsto. Nadamo se da ćemo nastaviti takvim tempom do kraja godine. Razgovarali smo i o kulturi i sportu - izjavio je Vučić.

Ističe da je Rusija čvrsto na poziciji teritorijalnog integriteta Srbije

Dodaje da su razgovarali i o situaciji u BiH i Republici Srpskoj.

- Ja sam dobio jasne stavove Ruske Federacije i mi ćemo doći i do toga kakvi će biti naši konačni stavovi po pitanju odgovarajućih pitanja u regionu - rekao je Vučić.

Objasnio je da će više informacija posle razgovora sa Putinom dati predsednik Milorad Dodik.

Foto: Printscreen

Kaže da mu je posebno drago što je javno rekao da je bitno da Srbija čuva svoju nezavisnost.

- Ukazao mi je na to kako bi neki želeli da me ne vide na mestu predsednika Srbije i nedvosmisleno rekao da poštuje nezavisnu spoljnu politiku naše zemlje i što sami donosimo odluke. Više od toga je rečeno na sastanku, ali ne želim o tome da govorim - kazao je on.

Vučić je najavio sutrašnje sastanke sa najvišim rukovodstvom Kine.

- Napravio sam štetu što razgovaram sa predsednikom Kine? To više nije politika, to je stvarno za neke druge ljude, ja tu ne mogu da pomognem. Tu možda samo neki drugi ljudi mogu da pomognu i drugačije su obučeni od mene. Ovo na meni je teget boja, a ono su čike u belom koji mogu da im pomognu - kazao je on odgovarajući na kritike zbog odlasku u Kinu.

Kaže da su izjave Andreja Plenkovića zlonamerne i namerno smišljene da bi se urušavao imidž Srbije u svetu.

- Čudi me da to neki naši ljudi ne vide i ne razumeju. Što je babi milo, to joj se i snilo. Neće biti građanskog rata u Srbiji, a Srbija će nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija uprkos ogromnim naporima zvaničnim, a posebno nezvaničnim Republike Hrvatske da Srbija, ne samo ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost kada su se neki naši predsednici dodvoravali i izvinjavali zbog toga što su nam proterivali ljude i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost koju smo proživljavali od 2000. do 2012. godine - kazao je on. Dodao je da "Srbija nikada isto slično Hrvatskoj neće želeti".

O blokaderskom "prajdu" sa Oliverom Kovačević kao kumom, predsednik kaže da je za to čuo u Pekingu.

- Ako je blokaderski "prajd", pametno je što su pomerili skup ljudi koji su protiv blokada za nedelju, jer nam nasilje nije potrebno. Moramo da štitimo blokadere na "prajdu" i moramo da štitimo druge od njih. Što se tiče skupova, za poštovanje je 16-17.000 koliko ih se juče skupilo širom Srbije. Nije baš 105.000 kao prekjuče, ali je za poštovanje, i to ne govorim ironično, ja treba da čujem i glas tih ljudi. Zato ih pozivam na dijalog - naveo je Vučić.

Kaže da je video istraživanje Ipsosa i pre nego što je objavljeno.

- Mi osećamo ljude. Prvi put sam zadovoljan, ne istraživanjem, nego onim što smo uradili u prethodnom periodu. Još mnogo moramo da radimo. To nije pitanje SNS-a. Vidite Zavetnike na 0,3% i drugi naši partneri, ispadaju manji nego što realno jesu, jer ih narod vidi kao deo jednog tela - kaže Vučić.

Ističe da Ipsosova istraživanja već odavno niko ne namešta.

- Vidi se i dalje značajna popularnost nesistemskih partija koja i dalje pada. To su "blokaderska lista" i Manojlović, ali to više nije veliko kako je izgledalo pre nekoliko meseci - kaže Vučić i dodaje da popularnost Đilasovoj partiji raste zbog toga što stariji ljudi ne žele da podrže listu koju ne mogu da pozovu na odgovornost zbog "ljudi bez lica".

Ljudi žele samo razgovor, dodao je.

- Kada vam neko kaže da će glasati za Alekasndra Vučića i SNS, ide pitanje koliko je siguran da, ako su izbori u nedelju, da će izaći na glasanje. Ako imate 3+ za 100% siguran, 2+ da je veoma verovatno i 1+ da nije sasvim siguran... Daću vam ime jedne od vodećih opozicionih lista, njihova sigurnost je na 37%, a naša na 76%. Dakle, kada to sagledate, te brojeve koji nisu osnovni, uvek dodajete određeni procenat ovde, a određeni ovamo da biste mogli da dobijete izborne projekcije - rekao je Vučić, te istakao da očekuje da SNS ima više od 50%.

Otkrio je kako se plaćaju zborovi.

- Imate jednog čoveka koji je inače pljunuo Marka Stojičića -2.000.000 evra ima u prihodima kroz 1355 transakcija, da se Vlasi ne dosete kako se plaća - kazao je on.

- Spremam još jedno veliko iznenađenje za naš narod, za 17, 18. ili 19. septembar, pre parade, na tome radim i ovde - dodao je on.

Vučić na Instagramu posle sastanka

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instgramu nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Pekingu i podsetio da je Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji.

- Izrazio sam ličnu zahvalnost predsedniku Rusije Vladimiru Putinu zbog poštovanja i podrške očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da je očuvamo, već i da je dodatno učvrstimo i unapredimo. Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i stabilno snabdevanje gasom naše zemlje, a zahvaljujući naftovodu prema Mađarskoj napravićemo važne korake napred u rayvoju energetike. Istakao sam i da su sve ruske kompanije dobrodošle u Srbiju, posebno kada je reč o učešću u infrastrukturnim projektima. Ponovio sam da se Srbija, od početka ukrajinske krize, nalazi u veoma teškoj situaciji i pod velikim pritiscima, ali da smo, uprkos svemu, sačuvali principijelan stav i nezavisnost svoje politike. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i i ubuduće ćemo čuvati svoju neutralnost. Razmotrili smo i mogućnosti za razvoj naših odnosa u budućnosti. Uveren sam da naša bilateralna saradnja može biti dodatno unapređena i učvršćena do najvišeg nivoa - napisao je Vučić na Instagramu.

Putin i Vučić pre sastanka

- U prethodnom periodu primetan je pad u saradnji u ekonomskom aspektu, ali ćemo se truditi da stalno radimo uzajamno i da poboljšamo te rezultate. Nadamo se da će do kraja godine u Beogradu biti zasedanje Ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji, vezano za onaj kurs koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i o regionalnim pitanjima. Drago mi je što danas možemo lično da se sastanemo i vidimo - rekao je Putin.

Vučić se zahvalio Putinu za gostoprimstvo prilikom njegove posete Moskvi 9. maja.

- Želim i da se zahvalim i za podršku koja se tiče očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije i za prijateljski odnos prema srpskom narodu - naveo je Vučić.

- Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou, u svim oblastima. Nadamo se da ćemo uspeti ne samo da očuvamo, već i da poboljšamo neke oblasti saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast. Nabavka gasa je za nas jako bitna. I zahvaljujući izgradnji kraka gasovoda prema Mađarskoj učinili smo mnogo za razvoj energetskog sistema - rekao je Vučić.

- Sve ruske kompanije su dobrodošle u Srbiju, uključujući i RŽD, i želeo bih da dođu i druge ruske kompanije, Rosatom i mnoge druge...

- Želim da vas obavestim da je Srbija od početka ukrajinske krize u teškoj situaciji, kako bi se izborila sa pritiscima. Ali mi smo i dalje uspeli da izdržimo svoju principijelnu poziciju vezanu za Rusku Federaciju i i dalje ćemo se boriti za nezavisnost Srbije i trudićemo se da ostanemo jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Rusiji - rekao je Vučić i istakao da želi da sasluša Putinove savete u vezi sa poboljšanjem odnosa Srbije i Rusije u budućnosti.

- Siguran sam da možemo da učvrstimo naše odnose - zaključio je predsednik.