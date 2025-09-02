POLICAJAC POGOĐEN CIGLOM U GLAVU: Oglasio se MUP od sinoćnim blokaderskim skupovima
NA PODRUČJU Policijske uprave za grad Beograd i 23 područne policijske uprave, u ponedeljak su održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, na kojima je prisustvovalo ukupno 19.665 lica, od čega u Beogradu 9.080, a na 18 lokacija saobraćaj je bio blokiran, saopštio je MUP.
Ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu sinoć se dogodio incident, gde su pripadnici policijske uprave u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno reagovali. Veća grupa od oko 280 lica se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza tog fakulteta sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta, navedeno je u saopštenju.
Kako je istaknuto, deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom. Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave - topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom, kako je navedeno, povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu.
Takođe, u KCV javila su se dva građana. Policijski službenici su brzo i efikasno uspostavili javni red i mir, sprečili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana.
Policijski službenici PU Novi Sad u službene prostorije doveli su tri lica zbog učestvovanja u ovim događajima. Dva lica su zadržana zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo ističe da policija neće tolerisati nasilje i napade na službena lica, i navodi da će i ubuduće odlučno i u skladu sa zakonom reagovati kako bi se zaštitili građani i očuvala bezbednost Republike Srbije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
